Volley femminile, Conegliano inscalfibile. Egonu guida Milano, Antropova trascina Scandicci, Busto sorprende Novara

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano conferma la propria imbattibilità stagionale, infilando la nona vittoria consecutiva in campionato: secco 3-0 rifilato a Pinerolo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, utile per confermarsi saldamente al comando della classifica generale con ben cinque lunghezze di vantaggio nei confronto di Milano.

Prova di grande spessore da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti, 3 muri, 2 ace) e della schiacciatrice Gabi (15), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la centrale Marina Lubian (12 punti, 2 muri, 3 ace) affiancata in reparto da Sarah Fahr (7). Tra le ospiti le migliori sono state Yasmina Akrari, Malwina Smarzek e Martina Bracchi (7 punti a testa).

Milano è riuscita a rimontare da 0-1 e 18-21 sul campo della neopromossa Talmassons, annullando sei set-point nella quarta frazione e risalendo da 15-18 nel quarto parziale. Paola Egonu e Nika Daalderop hanno messo a segno 19 punti a testa, 15 per Myriam Sylla, 13 (con 8 muri!) per la centrale Anna Danesi. Alle padrone di casa non sono bastate Yana Shcherban (15), Olga Strantzali (14) e Alexandra Botezat (14).

Scandicci ha risposto presente, vincendo sul campo di Vallefoglia in rimonta. Le toscane si sono imposte per 3-1 dopo un brutto primo set, agganciando Novara al testo posto (a -9 dalla vetta, ma con una partita giocata in meno rispetto all’Imoco). L’opposto Ekaterina Antropova ha regalato grande spettacolo mettendo a segno 25 punti, in doppia cifra anche il martello Britt Herbots (13) e la centrale Linda Nwakalor (14) sotto la guida di Ognjenovic. Alle padrone di casa non sono bastata Erblira Bici (26), Simone Lee (14) e Camilla Weitzel (11).

Novara è crollata in maniera inattesa sul campo di Busto Arsizio: schiacciante 3-0 in favore delle Farfalle, che hanno così agganciato Vallefoglia e Bergamo in sesta posizione. Le biancorosse hanno dominato la partita sotto l’impulso di Rebecca Piva (19 punti) e Laura Kunzler (16), capaci di frenare le velleità delle spente piemontesi guidate da Lina Alsmeier (10).

Firenze ha battuto Roma al tie-break, guidata dalle scatenate Adhuoljok John Majak Malual (30 punti) e Anna Davyskiba (22) contro le capitoline trascinate da Wilma Salas (17) e Amelie Rotar (17). Perugia ha sconfitto Cuneo per 3-1 nello scontro salvezza, ottenendo il primo successo stagionale.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Wash4green Pinerolo 3-0 (25-21; 25-15; 25-14)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17; 25-21; 25-14)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-22; 25-21; 25-14)

Il Bisonte Firenze vs Smi Roma Volley 3-2 (17-25; 25-20; 29-27; 17-25; 15-13)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16; 20-25; 22-25; 20-25)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (25-22; 21-25; 30-32; 23-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 27 punti (9 partite giocate), Milano 22 (9), Scandicci 18 (8), Novara 18 (8), Chieri 14 (9), Vallefoglia 12 (8), Busto Arsizio 12 (8), Bergamo 12 (8), Pinerolo 10 (8), Firenze 9 (7), Perugia 5 (9), Cuneo 4 (7), Roma 4 (8), Talmassons 4 (8).