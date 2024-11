Volley femminile: Bergamo, Busto Arsizio e Chieri vincono in Serie A1, 8 muri di Zakchaiou

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. Chieri ha sconfitto Vallefoglia in rimonta per 3-1, regalandosi un bel successo di fronte al proprio pubblico e infilando la seconda affermazione consecutiva in campionato, utile per rafforzare il quinto posto in classifica generale. Le marchigiane sono invece incappate nel quarto stop nelle ultime cinque uscite e restano all’ottavo posto in graduatoria. Prova di enorme impatto da parte dell’opposto Lucille Gicquel (20 punti) e di Katerina Zakchaiou (18 punti, 8 muri), in doppia cifra anche Anne Buijs (10) contro il sestetto guidato da Gaia Giovannini (12) ed Erblira Bici (15).

Busto Arsizio prosegue nel suo buon momento e detta legge sul campo di Cuneo, chiudendo i conti con un perentorio 3-0: quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate e sesto posto in classifica per le Farfalle, mentre le piemontesi restano all’ultimo posto con una sola gioia all’attivo. Prova maiuscola da parte di Josephine Obossa (12 punti, 3 ace), Laura Kunzler (11), Rebecca Piva (12) e Silke van Avermaet (11) al cospetto di Anastasiia Kapralova (9) e compagne.

Bergamo rialza la testa dopo due sconfitte consecutive, imponendosi sul campo di Pinerolo per 3-0 e proseguendo il proprio cammino a braccetto con Busto Arsizio (sesto posto), mentre Pinerolo resta in nona piazza a -2 da Vallefoglia. Tutto molto facile per le orobiche, trascinate da Ailama Cese Montalvo (16), Michaela Mlejnkova (14), Linda Manfredini (12) e Vittoria Piani (11), mentre alle piemontesi non sono bastate Malwina Smarzek (12) e Yasmina Akrari (11). Di seguito i risultati delle partite di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Bergamo 0-3 (17-25; 23-25; 20-25)

Honda Olivero Cuneo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (23-25; 18-25; 14-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-13)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 30 punti (10 partite giocate), Milano 22 (8), Scandicci 21 (9), Novara 20 (9), Chieri 17 (10), Busto Arsizio 15 (9), Bergamo 15 (9), Vallefoglia 12 (9), Pinerolo 10 (9), Firenze 9 (7), Perugia 5 (9), Talmassons 5 (9), Roma 4 (9), Cuneo 4 (8).