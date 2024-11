Volley, big match tra Perugia e Civitanova nella sesta di Superlega! Piacenza ospita Milano

Gli esami non finiscono per la Sir Susa Vim Perugia che, nell’incontro più atteso della sesta giornata di campionato, ospita la Lube Civitanova. La squadra umbra è reduce dal colpaccio di Trento che le ha permesso di tornare in vetta alla classifica, seppure in coabitazione con Piacenza, ha ritrovato un protagonista come Plotnytskyi, match winner nelle ultime due uscite e ospita una Lube dalla doppia marcia: implacabile fra le mura amiche, dove ha ottenuto tre successi consecutivi, rivedibile in trasferta dove sono arrivate due sconfitte finora. La squadra di Medei proverà ad invertire la marcia sul campo più difficile. Si gioca domenica alle 20.30.

Impegno non semplice per l’altra capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza che ospita domenica alle 16.00 l’Allianz Milano, squadra imprevedibile che si prepara al debutto in Champions League. I piacentini arrivano dalla battaglia di Padova, dove hanno lasciato il primo punto della stagione ma sono sicuramente in grande condizione. Milano, invece, dopo il successo nel derby di Monza, si è fermato in casa contro Verona e proverà a riprendersi in trasferta quello che ha lasciato tra le mura amiche.

Esame per l’ammissione al club delle grandi del campionato proprio per la Rana Verona che affronta in casa alle 20.30 di sabato la Valsa Group Modena. Entrambe le squadre sono reduci da ottime prestazioni. I veneti, guidati da un Keita che si sta segnalando come miglior attaccante del torneo, hanno espugnato domenica scorsa il campo di Milano, mentre Modena ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale demolendo con un secco 3-0 la Mint Monza. Partita dall’esito imprevedibile.

Punti preziosi, si potrebbe dire in chiave salvezza, anche se fa un certo effetto parlando della finalista dello scorso anno, a Monza dove la Mint, che ha collezionato quattro sconfitte consecutive dopo la sofferta vittoria all’esordio di Grottazzolina, cerca di risalire la china ospitando una Gioiella Prisma Taranto che arriva proprio dal successo rigenerante con Grottazzolina che al momento gli ha permesso di allontanarsi dalle sabbie mobili. In attesa di recuperare tutti i potenziali titolari, la squadra di Eccheli deve lanciare un segnale dopo la prova molto negativa di Monza che ha lasciato dietro di sé una scia non rassicurante. Si gioca domenica alle 17.00.

Sempre domenica ma alle 18.00 in campo a Grottazzolina scende una Itas Trentino un po’ arrabbiata per la sconfitta di domenica scorsa nel big match casalingo con Perugia che ha causato la perdita del primo posto in classifica. I padroni di casa, ancora in cerca del primo successo stagionale, hanno creato diversi grattacapi anche ad avversarie di rango finora e cercheranno il colpaccio contro i campioni d’Europa desiderosi di riscatto.

Completa il quadro un’altra sfida che potrebbe rivelarsi molto importante in chiave salvezza in programma domenica alle 19.00 tra Cisterna e Sonepar Padova. La squadra laziale non ha ancora vinto in questa stagione ed ha bisogno di sbloccarsi per inseguire la zona salvezza, mentre i veneti sono una delle squadre rivelazione di questo primo scorcio di stagione ed hanno appena messo paura e strappato un punto alla capolista Piacenza.