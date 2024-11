Vittorie esterne di Atalanta e Inter. Pari a reti bianche tra Milan e Juventus negli anticipi del 13° turno

Calato il sipario sui tre anticipi della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostici rispettati per quanto concerne chi comanda, ovvero Inter e Atalanta. La Beneamata era impegnata sul campo del Verona, mentre la Dea ha giocato contro il Parma. Due partite in trasferta ed entrambe con esito positivo per le due “strisciate”.

La formazione di Simone Inzaghi si è letteralmente scatenata, con cinque reti messe a referto solo nel primo tempo al Bentegodi. A gonfiare la rete sono stati Marcus Thuram (doppietta al 22′ e al 25′), Joaquin Correa al 17′, Stefan de Vrij al 31′ e Yann Bisseck a 41′. Nella ripresa i nerazzurri si sono messi in gestione, per evitare qualsiasi rischio.

Come detto, ha risposto presente la squadra allenata da Gian Piero Gaserini, a segno 3-1 sul campo del Tardini di Parma. Mateo Retegui ed Ederson hanno realizzato nella prima frazione di gioco, istradando il match. Nella ripresa ci ha provato Matteo Cancellieri a tenere alte le quotazioni ducali (49′), ma la parola fine è stata messa dal solito Ademola Lookman al 75′. Formazione orobica e ambrosiana, quindi, in vetta alla classifica generale con 28 punti.

C’era attesa poi per la sfida di San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta. Ne è venuta fuori una partita nervosa, in cui il pari a reti bianche è rimasto tale fino alla fine. Con questo risultato la Juve perde un po’ di terreno dalla vetta, mentre i rossoneri sono immediatamente dietro alla Vecchia Signora con 19 punti (-6 della Juve).