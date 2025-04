Quando si giocano le partite rinviate per i funerali di Papa Francesco? Decisa la data di Inter-Roma: nuovo calendario

Lo sport in Italia si fermerà nella giornata di sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrati i funerali di Papa Francesco. Le tre partite di Serie A originariamente in programma sono state rinviate di un giorno, l’Inter ha deciso di rifiutare la deroga che la Lega Calcio sembrava voler concedere: si era a lungo vociferato dell’ipotesi di giocare sabato alle ore 20.45, ma i Campioni d’Italia hanno declinato in rispetto alla scomparsa del Pontefice.

Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15.00, i neroazzurri avranno poco tempo per recuperare in vista della semifinale d’andata della Champions League, che li vedrà impegnati mercoledì 30 aprile sul campo del Barcellona. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in lotta per lo scudetto con il Napoli: le due squadre sono a pari punti in testa alla classifica, i campani giocheranno domenica alle ore 20.45 contro il Torino di fronte al proprio pubblico.

Rinviata a domenica 27 aprile anche Como-Genoa, prevista alle ore 12.30 nella località lariana. Lazio-Parma è invece stata slittata a lunedì 28 aprile (ore 20.45), evitando così di congestionare il fine settimana nella Capitale anche per motivi di sicurezza. Resta immutato il resto del programma della 34ma giornata di Serie A, che sarà dunque il seguente:

CALENDARIO PROSSIMA GIORNATA SERIE A

Venerdì 25 aprile

20.45 Atalanta-Lecce

Domenica 27 aprile

12.30 Como-Genoa

12.30 Venezia-Milan

15.00 Inter-Roma

15.00 Fiorentina-Empoli

18.00 Juventus-Monza

20.45 Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

18.30 Udinese-Bologna

20.45 Lazio-Parma

20.45 Verona-Cagliari