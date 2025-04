Matteo Arnaldi sorpassa Sonego nel ranking ATP. E se avanzasse ancora a Madrid…

Matteo Arnaldi ha superato Lorenzo Sonego nel ranking ATP dopo l’impresa confezionata contro Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il 24enne ha battuto il 24 volte Campione Slam in due set sulla terra rossa spagnola e si è issato a quota 1.260 punti, scavalcando il piemontese, che resta fermo a 1.245 dopo aver perso contro l’australiano Alex de Minaur.

L’affermazione contro il fuoriclasse serbo ha permesso al 24enne di guadagnare virtualmente una posizione nella classifica internazionale e di portarsi al 43mo posto, diventando così il quinto italiano alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Gli scenari potrebbero farsi ancora più interessanti in caso di cavalcata sul mattone tritato iberico.

Matteo Arnaldi incrocerà il bosniaco Dusan Dzumhur e se dovesse vincere approderebbe agli ottavi di finale con 1.310 punti all’attivo, utili per scavalcare il francese Gael Monfils e portarsi in 42ma piazza. Uno slancio ulteriore si avrebbe con i quarti di finale, che lo porterebbero a quota 1.410 punti e al 37mo posto. In caso di semifinale volerebbe a 1.610 e salirebbe virtualmente in 32ma posizione, con l’atto conclusivo andrebbe a 1.860 utili per la 25ma piazza mentre vincendo il torneo planerebbe a 2.210 punti, potenzialmente utili per il 20mo posto.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Madrid: 43mo posto con 1.260 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Madrid: 42mo posto con 1.310 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Madrid: 37mo posto con 1.410 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Madrid: 32mo posto con 1.610 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Madrid: 25mo posto con 1.860 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Madrid: 20mo posto con 2.210.