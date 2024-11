Alcaraz interrompe l’allenamento alle ATP Finals: riserva pronta a subentrare?

Emergono nuovi aggiornamenti a proposito delle condizioni di salute di Carlos Alcaraz, reduce dalla sconcertante sconfitta di ieri contro il norvegese Casper Ruud nella prima partita di round robin delle ATP Finals 2024 sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Lo spagnolo non sta bene e a questo punto non va esclusa l’ipotesi di un forfait in vista delle prossime sfide del girone.

Stamattina il numero tre al mondo era sceso regolarmente in campo per prepararsi in vista del match di domani contro il russo Andrey Rublev, ma l’allenamento è durato di fatto solamente una decina di minuti. Alcaraz ha dovuto interrompere la sessione di training per via delle sue condizioni fisiche deficitarie, causate anche dai farmaci che sta assumendo per l’influenza (fonte: José Morón).

Il 21enne iberico non ha potuto completare come da programma l’allenamento, evidenziando delle difficoltà respiratorie proprio come durante la partita di ieri contro Ruud. Segnali abbastanza preoccupanti dunque per il prosieguo dell’avventura torinese di Alcaraz, che rischia a questo punto di dover lasciare il Torneo dei Grandi Maestri.

Il campione in carica di Wimbledon aspetterà presumibilmente domattina per prendere una decisione definitiva, nella speranza di riposare e recuperare energie preziose per poter affrontare il suo secondo impegno di round robin. In lista d’attesa c’è il bulgaro Grigor Dimitrov, prima riserva della manifestazione, che subentrerebbe a Carlitos in caso di forfait.