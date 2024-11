United Rugby Championship, la Benetton Treviso a Edimburgo cerca la prova di maturità

Torna dopo la lunga pausa per i test match internazionale l’United Rugby Championship e domani sera, all’Hive Stadium di Edimburgo, la Benetton Treviso sarà impegnata in trasferta contro gli scozzesi. Uno scontro tra due formazioni che attualmente sono ai margini della zona playoff e una vittoria è fondamentale per entrambe.

Dopo un avvio non facile, la Benetton Treviso è arrivata allo stop internazionale con alcune buone prestazioni che le hanno fatto risalire la china. I veneti, però, saranno privi di capitan Lamaro, uscito infortunato dalla finestra dell’Italrugby, mentre sono molti i giocatori reduci dagli impegni nei test match.

“Mi aspetto una partita molto chiusa e punto a punto. I dettagli determineranno la partita. Sicuramente il livello fisico e di contatto setteranno i toni della partita. Ricordo la sfida dell’anno scorso, è stata molto dura ma siamo riusciti a vincere e questo ci deve dare consapevolezza che possiamo giocarcela” ha dichiarato Marco Zanon alla vigilia del match.

L’Edimburgo è a pari punti di Treviso, 13, a tre punti dalla zona playoff, ma ha conquistato solo due vittorie e 4 ko (contro le 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte dei veneti), con le due vittorie arrivate però tra le mura domestiche. Per Treviso, dunque, una sfida difficile, dura, ma un banco di prova importante per dimostrare la maturità della squadra in ottica playoff.