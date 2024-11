Tommaso Sala infortunato al ginocchio: il video dell’incidente in allenamento

Giovedì, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo debutto stagionale nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino a Gurgl, Tommaso Sala si è procurato un grave infortunio durante l’allenamento della squadra di slalom in Val Senales mettendo fine al suo inverno agonistico ancor prima di indossare il pettorale in gara nel massimo circuito.

Il 29enne brianzolo ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro senza neanche cadere, subendo un contraccolpo che lo ha sbalzato verso l’altro dopo un cedimento. Sala dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, dopo il consulto odierno a Bormio con il presidente della Commissione Medica federale Andrea Panzeri.

“La stagione purtroppo è finita prima del previsto. Quest’anno più che mai ci ho messo anima e corpo per prepararmi al meglio ed ero pronto a raccoglierne i frutti. È con sincero orgoglio che ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me e credono nel mio progetto. Mi dispiace, a presto“, le parole dello sciatore azzurro in un post su Instagram.

Di seguito il VIDEO dell’incidente in allenamento che ha provocato il grave infortunio di Tommaso Sala.

VIDEO INFORTUNIO TOMMASO SALA