Tommaso Saccardi: la nuova speranza dello slalom viene dall’Emilia come Tomba e Razzoli

Tommaso Saccardi a Levi, in Finlandia, ha disputato la quarta gara in carriera in Coppa del Mondo: lo slalomista classe 2001, residente a Lesignano de Bagni, in provincia di Parma, sabato scorso, nella medesima località, si è imposto nella gara di Coppa Europa, arrivando dodicesimo il giorno successivo. A settembre era arrivato sesto tra i pali stretti in Argentina, nella Coppa Sudamericana.

L’azzurro, tesserato per i Carabinieri, aveva esordito sul circuito maggiore nello slalom di Madonna di Campiglio del dicembre 2021, mentre nel 2023 aveva disputato le gare di Schladming e Chamonix: Saccardi in Coppa del Mondo non è mai riuscito a concludere la prima manche.

A marzo 2023, invece, era arrivato sesto in una gara di Coppa Europa, sempre a Levi, e fino a sabato scorso era quello il suo miglior piazzamento nel circuito continentale, che rappresentava anche l’unica top 10 centrata nel circuito continentale.