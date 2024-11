Calendario Coppa del Mondo sci alpino Killington 2024: programma, orari, tv, streaming

Per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino comincia la lunga trasferta nord americana. Si parte da Killington negli Stati Uniti, dove nel fine settimana sono in programma un gigante ed uno slalom. Si corre nella serata italiana e ci sarà il ritorno in pista di Federica Brignone dopo la vittoria all’esordio a Soelden.

Per la valdostana ci sarà un doppio impegno, visto che con ogni probabilità correrà sia in gigante sia in slalom. Chiaramente l’appuntamento principale è quello tra le porte larghe, dove Brignone sarà tra le principale favorite e con lei ci sarà anche Marta Bassino, che va a caccia sicuramente del podio.

Potrebbe essere una due giorni speciale e decisamente storica per Mikaela Shiffrin, che vuole il centesimo successo della carriera in Coppa del Mondo. Con le vittorie a Levi e Gurgl in slalom, l’americana si è portata a quota novantanove e sicuramente l’obiettivo è quello di raggiungere questo storico traguardo sulle nevi di casa.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Killington, valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO KILLINGTON

Sabato 30 Novembre

18.00 Prima manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

21.00 Seconda manche gigante femminile Killington (Stati Uniti)

Domenica 1 Dicembre

18.00 Prima manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

21.00 Seconda manche slalom femminile Killington (Stati Uniti)

GARE KILLINGTON 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.