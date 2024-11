Tennis, l’Arabia Saudita avrà un Masters 1000 nel 2027: l’indiscrezione

L’Arabia Saudita sta entrando sempre più sotto pelle nello sport internazionale, così come nel tennis. I più attenti avranno notato campeggiare, durante le ATP Finals, cartelloni pubblicitari del fondo PIF, mentre conosciamo bene la storia del Six Kings Slam, torneo apparso quasi come una ‘prova generale’ per il futuro. Un futuro che forse è più vicino che mai.

Secondo fonti arabe, precisamente dal portale Aawsat.com, tra i più informati del Paese, è stato raggiunto un accordo con l’ATP per organizzare un nuovo torneo combinato Masters 1000 e WTA 1000 a Qiddiya, la ‘città dello spettacolo’ in fase di costruzione a 50 chilometri da Riad, dove nascerà anche il nuovo circuito di Formula 1 oltre a essere una delle ssedi del Mondiale di calcio 2034.

Il quotidiano specifica anche la sua posizione nel calendario, a partire dal 2027: il torneo verrebbe posizionato nel mese di febbraio, dopo gli Australian Open, diventando così il primo 1000 stagionale prima dei tornei statunitensi di Indian Wells e Miami, inserendosi così nella stagione sul cemento.

L’accordo con l’ATP sarebbe già stato firmato a Roma e si attende solo l’ufficialità dell’accordo tra le parti, che arriverebbe nei prossimi giorni. L’Arabia Saudita sta dunque per ottenere quanto voleva, l’ingresso in pompa magna nel mondo del tennis.