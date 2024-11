Sinner-Fritz fa volare gli ascolti: è tra le partite più viste in tv nella storia del tennis italiano

Sono stati diffusi gli ascolti della finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, andata in onda su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, nonché sulle rispettive piattaforme streaming (RaiPlay, SkyGo e Now). Il primo dato che emerge, quello della seconda rete nazionale, fa capire parecchie cose.

Innanzitutto il numero secco: 3.513.000 spettatori rilevati, con uno share del 20,78% (traduzione: più di un televisore su cinque acceso in quel momento era collegato con l’Inalpi Arena di Torino). Nella fascia oraria di riferimento nessun programma ha avuto gli stessi ascolti: sia L’Eredità su Rai1 che la Ruota della Fortuna su Canale 5 sono finite sì sopra i 3 milioni (3.120.000 e 3.117.000), ma sempre su numeri e anche share inferiori (16,02% e 16,38%: che Canale 5 abbia ottenuto maggior share rispetto a Rai1 è dovuto alla lunghezza leggermente diversa delle trasmissioni). In ogni caso, è la seconda partita più vista su Rai2 dopo Sinner-de Minaur di Coppa Davis nel 2023 (che superò i 4 milioni e mezzo).

Non è possibile effettuare un vero termine di paragone con Sinner-Djokovic di un anno fa, che ottenne 5.493.000 persone (share del 29,5%), ma lo fece su Rai1. Rimane, quella, la partita di tennis più vista di sempre in Italia da quando esiste l’Auditel, aggiungendo i dati di Sky, annessi e connessi che portarono il dato sui 6.7 milioni. Non è difficile immaginare che la rete ammiraglia abbia temuto un possibile allungarsi del match e, di conseguenza, della premiazione, con la prospettiva di Italia-Francia alle 20:45 (ha ottenuto 7.722.000 spettatori per il 35,79%).

Per quanto riguarda i dati di Sky Sport, invece, il dato è di 1.100.000. Questo fa sì che il totale sia di 4.613.000 spettatori: all’atto pratico, è il quarto match più visto nella storia Auditel dalla sua esistenza secondo l’attuale sistema (1987) dopo le sopracitate Sinner-de Minaur e Sinner-Djokovic e la finale di Wimbledon 2021 sempre tra Djokovic e Matteo Berrettini, che salì a quota 4.737.000 telespettatori. Ed è anche il quinto incontro di tennis a superare la quota dei 4 milioni (ci riuscì, sempre in Davis 2023, Arnaldi-Popyrin).

Si aggiungono poi i dati della total audience di Sky, cioè quella che misura tutti gli altri supporti, da SkyGo in giù. Sommandoli, si arriva a un dato di 5,2 milioni, dato l’1,7 di Sky in tale modalità. L’aggregato di share diventa del 27,2%.