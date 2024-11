Taekwondo: Davide Antonacci conquista il bronzo nell’ultima giornata degli Europei Cadetti

Si chiude con un’altra medaglia la missione della Nazionale italiana di taekwondo, impegnata in questi giorni a Tirana per i Campionati Europei Cadetti 2024. Nella categoria +65 kg Davide Antonacci ha infatti conquistato un prezioso bronzo, redendosi artefice di un percorso emozionante.

L’azzurrino nello specifico ha affrontato in semifinale il greco Grigorios Bozinis, match in cui è uscito di scena con il risultato di 1-2 (3-6, 5-4, 13-14). Un K.O che non fa male, in quanto ha permesso al rappresentante della compagine tricolore di conquistare comunque un posto per il gradino più basso del podio.

Da menzionare anche quanto fatto da Andreas Miserendino nella categoria -49 kg e da Andrea Gasbarre nella categoria -45 kg. Entrambi sono usciti ai quarti, puniti rispettivamente dal francese Boa Brange per 0-2 (4-7, 2-12) e da Kairsultan Zamaikhanov per 0-2 7-8, 12-15)

Raffaelle Arrigo è invece uscito agli ottavi di finale della categoria +65 kg, perdendo lo scontro con il serbo Konstantin Zivanovic per 0-2 (11-12, 5-8). Out anche Antonino Salvatore Perroni nella -33 kg, il quale non è riuscito a sconfiggere Ihnat Artsiamchuk, poi passato per 0-2 (8-9, 5-6) con due round di misura.

Si è fermato invece ai sedicesimi il cammino di Alessio Andreoli nella categoria -41 kg. L’azzurrino, dopo un lungo combattimento, ha dovuto cedere il passo al bulgaro Viktor Vangelo per 1-2 (24-20, 9-10, 12-14). Destino speculare a quello di Valentin Fistican nella -49, a causa della sconfitta contro il serbo Marko Smiljanic per 0-2 (11-12. 5-7).