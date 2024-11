Taekwondo, Clio Sottile vince il bronzo nei -55 kg. Prima medaglia azzurra agli Europei Cadetti

Si è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei Cadetti 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 9 novembre. La rassegna continentale giovanile si è aperta positivamente per l’Italia, salita subito sul podio grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Clio Alessi nella categoria -55 kg.

La siciliana classe 2010 ha disputato una gara di alto livello, collezionando tre vittorie consecutive senza perdere neanche un round per poi fermarsi in semifinale a cospetto della serba Frida Kalicanin (0-7 3-4). In precedenza Alessi aveva battuto nell’ordine la macedone Martina Naumovska (13-0 14-2), la croata Lana Zaninovic (13-0 8-3) e la serba Neda Krstic (5-0 12-0).

Niente da fare per gli altri azzurrini in gara oggi, usciti di scena prima delle semifinali e quindi estromessi dalla zona medaglie. Peccato soprattutto per Sofia Casagrande, sconfitta ai quarti sempre nei -55 kg dalla tedesca Emilia Laura Rucinski (0-0 0-9) dopo essersi aggiudicata due combattimenti di spessore tra sedicesimi e ottavi di finale.

Out agli ottavi Nicole Pallotta nei -51 kg, Lorena Loria nei -47 kg, Yanis Haddouche nei -57 kg e Aleksandr Rocco nei -53 kg, mentre Paolo Talarico ha perso ai sedicesimi nei -61 kg vedendo subito sfumare le sue chance di salire sul podio europeo (riservato ad atleti tra i 12 ed i 14 anni).