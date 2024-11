Taekwondo, 23 azzurrini sognano il colpaccio agli Europei Cadetti: Lampis tra le protagoniste più attese

Domani cominciano ufficialmente i Campionati Europei Cadetti 2024 di taekwondo, in programma a Tirana da giovedì 7 a sabato 9 novembre. La capitale albanese si appresta ad accogliere ben 534 atleti complessivi, che si daranno battaglia nei prossimi giorni con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio nella rassegna continentale giovanile.

Ammessi i taekwondoka nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, per un evento che metterà in palio in tutto 20 titoli. Sono previste infatti dieci categorie di peso per sesso, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista presentandosi a Tirana con una delegazione folta e ambiziosa, composta da 23 elementi (12 donne e 11 uomini).

Convocate per il settore femminile Ilaria Nicoletti (-33 kg), Maria Vittoria Rosato e Ginevra Resta (-37 kg), Virginia Lampis (-41 kg), Nicole Masala (-44 kg), Lorena Loria (-47 kg), Nicole Pallotta (-51 kg), Sofia Casagrande e Clio Sottile (-55 kg), Sofia Frassica e Linda Ravanelli (-59 kg), Elisa Martina (+59 kg). Fari puntati in particolare su Lampis e Rosato, due prospetti estremamente interessanti.

In campo maschile vedremo in azione invece i seguenti atleti: Antonino S. Perroni (-33 kg), Nicolò F. Berlingerio (-37 kg), Alessio Andreoli (-41 kg), Andrea Gasbarre (-45 kg), Andreas Miserendino e Valentin Fistican (-49 kg), Aleksandr Nocco (-53 kg), Yanis Haddouche (-57 kg), Paolo Talarico (-61 kg), Raffaele Arrigo (-65 kg), Vito Antonacci (+65 kg).