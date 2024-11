Su che canale Ruud-Rublev oggi, ATP Finals 2024: orario, programma, streaming

Casper Ruud contro Andrey Rublev: la sfida tra il norvegese e il russo segnerà questa sera la conclusione della fase a gironi delle ATP Finals. Ultimi dettagli da decidere all’Inalpi Arena di Torino, con un occhio anche a Jannik Sinner, dato che anche lui è nel novero di coloro che potrebbero essere affrontati.

La situazione più infinitamente complicata ce l’ha Rublev, che ha perso due partite e non ha vinto nessun set. Solo un miracolo legato al quoziente game potrebbe salvarlo, e anzi a sera potrebbe essere già fuori dai giochi. Ruud, invece, ha parecchie frecce potenzialmente al suo arco. Altro vero fattore è però che Rublev conduce per 5-2 nei precedenti. Curiosamente, però, quel 2 di Ruud riguarda proprio le Finals torinesi, tanto nel 2021 quanto nel 2022.

Il match tra Casper Ruud e Andrey Rublev si giocherà oggi alle 20:30 a Torino. Sarà possibile seguirlain diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO RUUD-RUBLEV, ATP FINALS 2024 OGGI

Venerdì 15 novembre

Ore 11:30 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Zverev (GER) [2]-Alcaraz (ESP) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Ruud (NOR) [6]-Rublev [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA RUUD-RUBLEV, ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e Now (abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport