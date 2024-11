Sport in tv oggi (sabato 23 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 23 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Australia nella semifinale della Coppa Davis sul cemento indoor di Malaga, mentre a Las Vegas andranno in scena le qualifiche dell’omonimo Gran Premio di F1. In serata l’Italia incrocerà la Nuova Zelanda in un prestigioso Test Match di rugby.

Da non perdere la ricca abbuffata di sport invernali: slalom femminile di Gurgl, finali degli Europei di curling, salto con gli sci a Lillehammer e skeleton a Yangqing, slopestyle a Stubai, Cup of China di pattinaggio artistico, speed skating a Nagano. Da non perdere l’Exact Cross di ciclocross e i tornei di golf della settimana, oltre alla Coppa del Mondo di scherma e al SailGP di vela.

Piatto sontuoso con i campionati nazionali di volley, pallamano, pallanuoto e il menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C, tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 23 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 23 novembre

00.05 RALLY – Rally del Giappone, sette prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 dalle ore 05.00 alle ore 06.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 05.00 alle ore 06.00)

01.00 GOLF (DP World Tour) – Australian PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 03.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 03.30)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters 3 (diretta streaming su BWF World Tour)

03.30 F1 – GP Las Vegas, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 TENNISTAVOLO – WTT Finals (diretta streaming sul canale YouTube di WTT)

05.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Nagano (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

07.00 F1 – GP Las Vegas, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.00)

07.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 4×1500 mista a Neom (diretta streaming su World Aquatics Tv)

07.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free dance (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile: Svizzera-Svezia (diretta streaming su Discovery+, The Curling Channel)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile/maschile a Tunisi, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 VELA – SailGP, prima giornata a Dubai (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Stubai (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.40; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

11.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating maschile (diretta streaming su Discovery+)

12.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

13.00 TENNIS – Coppa Davis, semifinale: Italia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Mataro-Plebiscito Padova (diretta streaming su European Aquatics Tv)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leicester-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Kortrijk (diretta streaming su Discovery+)

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating coppie (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile: Scozia-Germania (diretta streaming su Discovery+, The Curling Channel)

14.00 SNOOKER – UK Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 17.30 e su Eurosport 1 dalle ore 21.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.45 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Napoli (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Lillehammer, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Kortrijk (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Inter (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Brescia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Avellino-Catania (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Taranto-Benevento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trapani-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Posillipo, Catania-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RSM Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 GINNASTICA – Grand Prix della Ginnastica (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Lipsia (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Borussia Dortmund-Friburgo, Bayer Leverkusen-Heidenheim, Stoccarda-Bochum, Wolfsburg-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Modno) – HS140 maschile a Lillehammer, gara (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Woverhampton (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Bournemouth-Brighton, Everton-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

16.10 RUGBY (Test Match) – Irlanda-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Olympiakos-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Sant Andreu-Catania (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Manfredonia-Padova (diretta streaming su Futsal Tv)

17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile/maschile a Vancouver, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CICLISMO SU PISTA – Champions League a Saint-Quentin-En-Yvelines (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 18.00; diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.00)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cesena-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Padova (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Torres (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Talmassons (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Roma (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Cingoli, Camerano-Secchia Rubiera, Chiaravalle-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Girona-Espanyol, Las Palmas-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Italservice Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

18.40 RUGBY (Test Match) – Galles-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Heerenveen (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Montpellier (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Fasano-Albatro, Merano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Grottazzolina-Cisterna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Parma-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Copa Sudamericana, finale) – Racing Club-Cruzeiro (diretta streaming su Como Tv)

21.10 RUGBY (Test Match) – Italia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

23.00 BASKET (NBA) – Utah Jazz-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)