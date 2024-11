Sport in tv oggi (mercoledì 6 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 6 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Metz e Belgrado e le WTA Finals di Riad, il calcio con la Champions League, il basket con l’EuroCup e la Europe Cup, il volley femminile con la Champions League e tanto altro ancora.

Il terzo turno della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis riserva all’azzurra Jasmine Paolini, inserita nel Gruppo Viola, la sfida da dentro o fuori contro la cinese Zheng Qinwen, che vale il secondo posto nel raggruppamento ed il passaggio in semifinale.

Prosegue la prima giornata della Champions League 2024-2025 di pallavolo femminile: ad aprire le danze, tra le tre squadre italiane impegnate, sarà Scandicci, che questa sera affronterà le romene del Voluntari alle ore 19.00.

Si completerà la quarta giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 di calcio: nove match, dei quali due alle 18.45 e sette alle 21.00, con due formazioni italiane che giocheranno in contemporanea alle ore 21.00, quando l’Inter ospiterà gli inglesi dell’Arsenal, e l’Atalanta farà visita ai tedeschi dello Stoccarda.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 novembre

11.00 Tennis, WTA Finals: fase a gironi (2° match dalle 11.00 ma non prima delle 13.30 Paolini-Zheng) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (fino alle ore 18.00), Sky Go, NOW e SuperTenniX

11.00 Tennis, ATP 250 Belgrado: ottavi – Sky Sport Arena fino alle 19.00 poi Sky Sport Tennis dalle 20.00 alle 22.00, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 250 Metz: ottavi – Sky Sport Arena fino alle 19.00 poi Sky Sport Tennis dalle 20.00 alle 22.00, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Basket, Europe Cup: Anwil-Sassari – YouTube FIBA

18.45 Calcio, Champions League: PSV-Girona – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

19.00 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Voluntari – Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

19.00 Basket, EuroCup: Hapoel Gerusalemme-Venezia – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – DAZN

20.00 Volley femminile, Champions League: Sant Cugat-Chieri – Nessuna copertura tv / streaming

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lille-Juventus – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bologna-Monaco – Sky Sport 4K, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Bayer Leverkusen – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sporting-Manchester City – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Sturm Graz – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Celtic-Lipsia – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

21.00 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Spagna-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, PallamanoTV, pagina Facebook FIGH