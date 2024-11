LIVE Paolini-Zheng, WTA Finals 2024 in DIRETTA: scontro diretto che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata del gruppo porpora delle WTA Finals tra Jasmine Paolini e la cinese Qinwen Zheng. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici, con l’azzurra uscita sempre sconfitta nei precedenti. Il match è un autentico spareggio, chi vince approda in semifinale.

Jasmine arriva a Riad da una trasferta cinese non entusiasmante in cui ha raggiunto i quarti a Wuhan. La toscana aveva bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo una stagione tanto positiva quanto estenuante, e per tale motivo si è poi cancellata dal WTA di Guangzhou. Finalista al Roland Garros e Wimbledon, vincitrice del WTA 1000 di Dubai e splendida protagonista anche in doppio, Paolini nelle Finals ha sconfitto all’esordio la kazaka Rybakina prima di uscire sconfitta con onore dalla sfida alla numero 1 del mondo Sabalenka.

Dal canto suo Zheng, ventiduenne di Shiyan (Hubei, Cina), si presenta al torneo che conclude il 2024 da numero 7 del ranking. Sconfitta in due parziali dalla bielorussa Sabalenka, l’asiatica ha poi piegato al set decisivo Rybakina. Finalista degli Australian Open e del torneo di Wuhan, la cinese ha trionfato a Tokyo, Palermo ed ai Giochi Olimpici di Parigi.

La sfida del gruppo porpora delle WTA Finals tra Jasmine Paolini e la cinese Qinwen Zheng inizierà alle 13.30.