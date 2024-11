Sport in tv oggi (giovedì 28 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 28 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle Coppe Europee degli sport di squadra: Milano affronterà il VakifBank Istanbul nella Champions League di volley femminile; la Virtus Bologna sarà a Parigi per l’Eurolega di basket; Trento e Venezia giocheranno l’Eurocup di basket; Roma e Lazio nell’Europa League di calcio, Fiorentina nella Conference League di calcio.

Da non perdere gli Europei di pallamano femminile, i match della NFL nel Giorno del Ringraziamento, l’Australian Open di golf, il PCR di combinata nordica a Ruka e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 28 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 28 novembre

00.00 GOLF (DP World Tour) – Australian Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 02.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 02.00)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championships (diretta streaming su BWF Tv)

14.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Ruka (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 CALCIO (Europa League) – Astana-Guimaraes (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 BASKET (Eurocup) – Bahcesehir-Joventut Badalona (diretta streaming su DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – VakifBank Istanbul-Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

17.30 CALCIO A 5 (Champions League) – Catania-United Galati (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Aris Salonicco (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Venezia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Sosnowiec-Sassari (diretta streaming su canale YouTube di FIBA)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Budowlani Lodz-Vasas Budapest (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 TUFFI (Mondiali giovanili) – Trampolino 3 metri sincro donne 14-18 anni, finale (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Tre partite: Austria-Slovacchia, Spagna-Portogallo, Ungheria-Turchia (diretta streaming su EHF Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Amburgo (diretta streaming su DAZN)

18.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Detroit Lions-Chicago Bears (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League) – Lazio-Ludogorets (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Anderlecht-Porto (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – AZ Alkmaar-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Heidenheim-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Cinque partite: Athletic Bilbao-Elfsborg, Besiktas-Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev-Viktoria Plzen, Qarabag-Lione, RFS-PAOK (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Nove partite: Borac Banja Luka-LASK, Celje-Jagiellonia, Cercle Brugge-Hearts, Dinamo Minsk-Copenhagen, Molde-APOL, Noah-Vikingur Reykjavik, Panathinaikos-HJK, St. Gallen-TSC, TNS-Djugarden (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Eurocup) – Due partite: Turk Telekom-Hapoel Gerusalemme, JL Bourg-Valencia (diretta streaming su DAZN)

19.45 TUFFI (Mondiali giovanili) – Trampolino 1 metro uomini 16-18 anni, finale (diretta streaming su World Aquatics Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Besiktas (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Mladost-Maritsa Plovdiv (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Parigi-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Tre partite: Francia-Polonia, Norvegia-Slovenia, Svezia-Macedonia del Nord (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Tottenham-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Fiorentina-Pafos (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Real Sociedad-Ajax (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Manchester United-Bodo/Glimt (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Midtiylland-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Cinque partite: FCSB-Olympiakos, Ferencvaros-Malmoe, Nizza-Glasgow Rangers, Slavia Praga-Fenerbahce, Twente-Royale Union SG (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Cinque partite: Lugano-Gent, Mlada Boleslav-Betis Siviglia, Lubiana-Larne, Omonia-Legia, Rapid-Shamrock Rovers (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Eurocup) – Gran Canaria-Trefl Sopot (diretta streaming su DAZN)

21.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Porto-Calcit Kamnik (diretta streaming su Euro Volley Tv)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Dallas Cowboys-New York Giants (diretta streaming su DAZN)