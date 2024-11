Sorteggio ATP Finals: Sinner evita Alcaraz, ma trova il più ostico dalla terza fascia

Sono stati sorteggiati ufficialmente i gruppi delle ATP Finals 2024 a Torino. C’era davvero grandissima attesa per capire quali sarebbero stati gli avversari di Jannik Sinner nella prima fase. Non ci sarà subito lo scontro con Carlos Alcaraz, visto che lo spagnolo è stato inserito nel gruppo intitolato a John Newcombe con Alexander Zverev; mentre il numero uno del mondo, che è presente nel gruppo Ilie Nastase, ha trovato dalla seconda fascia il russo Daniil Medvedev.

Salta dunque subito la possibilità di un nuovo scontro tra Sinner ed Alcaraz, con i due che potrebbero incrociarsi solamente a partire dalle semifinali. Jannik affronterà Medvedev, che ha già affrontato in questa stagione per ben cinque volte ed il bilancio è 4-1 per Sinner, senza dimenticare anche la semifinale dello scorso anno sempre a Torino e vinta dall’azzurro al terzo set.

La terza fascia poneva come avversari Taylor Fritz o Casper Ruud. L’americano è finito nel girone con Sinner e Medvedev, alzando sicuramente il livello di competitività del raggruppamento. Una sfida quella con Fritz che riporta subito al ricordo della finale dello US Open, con l’altoatesino che vinse in tre set, conquistando il suo secondo Slam.

L’ultimo avversario di Sinner sarà l’australiano Alex de Minaur, con cui il numero uno del mondo non ha mai perso in sette occasioni. La scelta poteva ricadere tra De Minaur ed il russo Andrey Rublev, che è finito dunque nel girone con Zverev e Alcaraz e potrebbe anche diventare una possibile mina vagante.

GRUPPI ATP FINALS TORINO 2024

GRUPPO NASTASE

1. Jannik Sinner

4. Daniil Medvedev (Rus)

5. Taylor Fritz (Usa)

7. Alex de Minaur (Aus)

GRUPPO NEWCOMBE

2. Alexander Zverev (Ger)

3. Carlos Alcaraz (Esp)

6. Casper Ruud (Nor)

8. Andrey Rublev (Rus)