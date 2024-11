Sorteggio ATP Finals 2024 oggi: orario, programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 7 novembre (ore 12.45), avrà luogo presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, la cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024. L’evento che vede ai nastri di partenza i migliori otto giocatori della stagione tennistica prenderà forma, con la definizione dei due raggruppamenti del Round Robin. Un torneo che non vedrà ai nastri di partenza il vincitore del 2023, Novak Djokovic, che in avvicinamento a questo evento ha dato forfait per un infortunio.

Fari puntati su Jannik Sinner, n.1 del mondo, che va a caccia del primo successo di un certo peso in Italia. Vittorioso nel 2019 delle Next Gen ATP Finals a Milano, il pusterese vuole chiudere il cerchio, ma raggiungere questo traguardo non sarà affatto semplice. Ci saranno degli avversari da temere, che potrebbero ostacolarne il cammino.

In primis, si pensa allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo). Per la classifica con cui si presenta l’iberico a questo torneo, già dalla fase a gironi ci potrebbe essere l’atteso incrocio tra i due tennisti che nell’annata si sono divisi equamente la torta degli Slam: Sinner a segno negli Australian Open e negli US Open; Alcaraz vittorioso al Roland Garros e a Wimbledon.

In tutto questo, va considerato il tedesco Alexander Zverev, n.2 del ranking e vincitore del recente Masters1000 di Parigi-Bercy e a segno in due circostanze nelle Finali ATP. Il teutonico non potrà giocare la prima fase contro Jannik, proprio perché entrambi facenti parte della prima fascia del sorteggio. A completamento, ci saranno anche il russo Daniil Medvedev, che condivide la seconda fascia con Alcaraz; l’americano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud in terza; l’australiano Alex de Minaur e l’altro russo Andrey Rublev in quarta.

Il sorteggio delle ATP Finals 2024 andrà in scena quest’oggi al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino a partire dalle 12.45. È prevista la diretta streaming della cerimonia sul sito nittoatpfinals.com, ma ci saranno anche aggiornamenti in tv su canale Sky Sport 24 e di riflesso in streaming su SkyGo e su NOW rispetto alla definizione dei due gironi.

SORTEGGIO ATP FINALS 2024 OGGI

Giovedì 7 novembre

Ore 12.45 Sorteggio gironi prima fase ATP Finals 2024 a Torino – Diretta streaming su nittoatpfinals.com

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 con alcuni aggiornamenti

Diretta streaming: nittoatpfinals.com copertura completa; SkyGo e NOW con alcuni aggiornamenti