Sinner-Ruud oggi, ATP Finals 2024: orario semifinale, tv, programma, streaming

Senza soluzione di continuità, dopo aver chiuso nella giornata di ieri la prima fase a gironi, oggi sarà già tempo di semifinali alle ATP Finals 2024 di tennis: nel torneo di singolare sabato 16 novembre il numero 1 del mondo, l’italiano Jannik Sinner, se la vedrà con il norvegese Casper Ruud.

Quello odierno sarà il terzo confronto sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il norvegese: i primi due sono andati in scena a Vienna, dove nel 2020 e nel 2021 Sinner ha dominato senza concedere set a Ruud. Il match sarà il quarto in programmar dalle ore 12.00, e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30.

La diretta tv della semifinale di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Sabato 16 novembre

Dalle 12.00

Kevin Krawietz/Tim Puetz-Max Purcell/Jordan Thompson

Non prima delle ore 14.30

Alexander Zverev-Taylor Fritz

Non prima delle ore 18.00

Harri Heliovaara/Henry Patten-Marcelo Arevalo/Mate Pavic

Non prima delle ore 20.30

Jannik Sinner-Casper Ruud – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per Jannik Sinner anche in chiaro su Rai 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, per Jannik Sinner anche gratuita su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.