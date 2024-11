Sarà Casper Ruud l’avversario di Sinner in semifinale alle ATP Finals. I precedenti parlano chiaro

Ora c’è anche il conforto della matematica: sarà il norvegese Casper Ruud l’avversario di Jannik Sinner nel penultimo atto delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis. Ruud, infatti, avendo vinto il primo set contro il russo Andrey Rublev, è certo di chiudere al secondo posto nel raggruppamento.

Il Gruppo John Newcombe è stato vinto dal tedesco Alexander Zverev, che affronterà lo statunitense Taylor Fritz, mentre ad affrontare l’azzurro Jannik Sinner sarà il norvegese Casper Ruud, che anche in caso di sconfitta in tre set sarà secondo in graduatoria alle spalle del teutonico.

Il norvegese, infatti, nella peggiore delle ipotesi, arrivando a pari vittorie con Rublev ed Alcaraz, chiuderebbe a 3 set vinti e 4 persi, col 42.86%, mentre lo spagnolo ha terminato con un bilancio di 2 partite vinte e 4 perse, con il 33.33%, infine il russo si fermerebbe a 2 frazioni vinte e 5 perse, col 28.57%.

Jannik Sinner e Casper Ruud si affronteranno domani, sabato 16 novembre, non prima delle ore 20.30: sarà il terzo confronto tra i due sul circuito maggiore, con l’azzurro che ha vinto entrambi i precedenti, seppur molto datati. Sinner si è imposto nel 2020 e nel 2021, sempre a Vienna, spuntandola sempre in due set.