Sinner parte bene: “Non c’è posto migliore di Torino per chiudere la stagione. Con Fritz sarà più dura”

Buona la prima alle ATP Finals per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha cominciato bene la sua avventura nel Round Robin di Torino, battendo l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un Sinner non così brillante, ma tanto è bastato per portarsi a casa un successo importante.

In questo modo, è arrivata l’ottava vittoria in altrettanti confronti con l’aussie per il n. 1 ATP che, dopo una partenza contratta, ha alzato il livello. Sempre in controllo nello scambio, Sinner ha cercato di far valere la sua maggior velocità di palla e anche provato a variare, usando spesso il back di rovescio. Il nostro portacolori tornerà in campo martedì contro l’americano Taylor Fritz, vittorioso contro il russo Daniil Medvedev.

“Non aver giocato a Roma mi ha fatto male, giocare qui a Torino è ancora più bello. Lo scorso anno sono andato vicino al titolo, vedremo quest’anno. Ho iniziato bene, poi vedremo come andrà il torneo”, le prime parole a caldo del tennista nostrano. Da un po’ non giocavo un match ufficiale, siamo arrivati una settimana prima per preparare il torneo al meglio. Fritz ha giocato molto bene, serve meglio di De Minaur e sarà difficile. Ci penserò dopodomani“, ha dichiarato a caldo Jannik.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “I dettagli fanno la differenza. Potevo servire meglio e dovrà farlo contro Fritz. Ho fatto qualche errore in avanzamento, ma sono particolari che posso migliorare nella prossima partita. Giocare con questo pubblico è sempre emozionante. Sono molto contento di avere quest’atmosfera, ma è frutto dei grandi risultati che non solo, ma il gruppo italiano sta ottenendo“.