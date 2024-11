Sinner e Fritz potrebbero ritrovarsi ancora in Coppa Davis! USA squadra temibile per l’Italia

Ultima fermata del grande tennis internazionale: Malaga. Parte domani la Coppa Davis, otto Nazionali pronte a sfidarsi per alzare l’Insalatiera verso il tetto del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena. Obiettivo dell’Italia è ripetersi dopo il 2023, ma dovrà prima affrontare l’Argentina, prima di ritrovarsi un altro possibile avversario di spessore come gli Stati Uniti.

La selezione capitanata da Bob Bryan presenta tanto talento tra i cinque selezionati per Malaga. Intanto la coppia composta da Austin Krajicek e Rajeev Ram, tra le più esperte e scafate dell’intero circuito, mentre in singolare si può scegliere appieno tra Ben Shelton, Tommy Paul e quello che al momento è il primo giocatore per classifica degli USA: Taylor Fritz.

E il numero 4 al mondo, in caso di possibile semifinale tra Italia e Stati Uniti, potrebbe non essere contento di ritrovarsi contro Jannik Sinner. Che nel giro di due mesi e mezzo gli ha inflitto due sconfitte importanti nelle prime grandi finali della propria carriera, gli US Open e le ATP Finals di ieri, in cui l’azzurro è apparso praticamente inscalfibile.

Ritrovarsi l’azzurro per la quarta volta in nemmeno tre mesi potrebbe essere qualcosa di frustrante per l’americano, reduce dalla miglior stagione della propria carriera. In un altro match cruciale: e le memorie delle ultime sconfitte potrebbero tornare prepotentemente. Ma prima però, un match per nulla scontato con l’Australia.