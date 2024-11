Sinner e Berrettini per la prima volta insieme alle Finals di Coppa Davis: ma il titolare sarà Musetti?

La Coppa Davis 2024 monopolizzerà questa settimana di tennis. Per l’Italia una missione: ripetersi dopo il grande trionfo del 2023. Due giorni fa Filippo Volandri ha diramato le convocazioni per la competizione ed il capitano azzurro ha voluto schierare, per la prima volta nella sua gestione, la miglior Nazionale possibile per talento: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini oltre al doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Per la prima volta Sinner e Berrettini saranno dunque compagni di squadra in Davis: due anni fa l’attuale numero 1 al mondo rinunciò alla fase ad eliminazione diretta per un problema fisico, mentre l’anno scorso, così come nel 2021, fu Berrettini a dare forfait, presentandosi però a Malaga per dare supporto. Da lì si è creato un rapporto tra i due sempre più forte, tanto che Jannik non ha mai fatto mancare il suo appoggio morale al romano nel suo recupero.

Potremmo dunque vedere per la prima volta singolaristi sia Berrettini che Sinner in Coppa Davis. Ma Lorenzo Musetti non sarà sicuramente d’accordo: l’allievo di Simone Tartarini è arrivato con il fiato un po’ corto al finale di stagione, ma ha ottenuto risultati di rilievo durante l’anno come la sua prima semifinale Slam e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Per Matteo la crescita si è leggermente arrestata, ma rimane pur sempre una stagione da tre tornei in bacheca. E l’aver tirato un po’ il fiato dopo Parigi-Bercy potrebbe dargli qualche possibilità in più.

La scelta sta tutta a Filippo Volandri. A seconda dell’avversaria che scenderà in campo si potranno fare le dovute valutazioni, decidendo chi poter schierare in campo di volta in volta. Del resto, avere la possibilità di scegliere tra un ex top 10 sulla via del recupero e un ragazzo reduce da una grande stagione e costantemente tra i migliori venti al mondo, è un lusso non da poco.