Record di italiani al terzo turno a Madrid. Eliminati Novak Djokovic e Joao Fonseca

Calato il sipario su questa intensa giornata di incontri nel Masters1000 di Madrid. Tanta Italia in campo e il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte. Indubbiamente, il successo più importante è stato quello di Matteo Arnaldi che ha sconfitto l’ex n.1 del mondo Novak Djokovic col punteggio di 6-3 6-4. Un riscontro prestigioso per il ligure, che nel terzo turno giocherà contro il bosniaco Damir Dzumhur.

Al terzo round ci saranno anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano è stato costretto agli straordinari per piegare l’americano Marcos Giron. Una prestazione sottotono di Matteo, che ha dovuto fare i conti anche con un problema al fianco sinistro (probabilmente addominali). Alla fine l’affermazione c’è stata sullo score di 6-7 (3) 7-6 (6) 6-1. Il prossimo avversario sarà Jack Draper (n.6 del mondo) e ci si chiede se Berrettini sarà in grado di giocare o deciderà di preservarsi.

Bene Musetti che, messo alle spalle il problema alla coscia destra della finale di Montecarlo, ha sconfitto per 7-6 (3) 6-2 l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Un secondo parziale molto convincente per il toscano, che nel prossimo incontro se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, riproponendo la sfida dei quarti nel Principato. L’ellenico si è imposto in rimonta contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 3-6 6-4 6-3. Considerando Flavio Cobolli, quindi, sono quattro gli italiani al terzo turno a Madrid e questo dato non c’era mai stato in questo torneo.

Eliminati invece Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Il piemontese è stato nettamente battuto dall’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-2 6-2. Troppi errori per Sonny e via libera per l’aussie (n.7 ATP) che giocherà contro l’estroso canadese Denis Shapovalov (n.29 del seeding), a segno contro il giapponese Kei Nishikori. Ritiro invece per l’italo-argentino (n.46 del ranking) contro l’americano Frances Tiafoe (n.17 del mondo) sullo score di 7-5 3-1. Tiafoe se la vederà contro il francese Alexandre Muller che, a sorpresa, ha sconfitto il connazionale Ugo Humbert (n.21 del seeding).

Sorprendenti le sconfitte dei due cechi Tomas Machac e Jiri Lehecka. Machac (n.20 del mondo) è stato sconfitto dal britannico Fearnley (n.68 del ranking) col punteggio di 1-6 6-3 6-2 e affronterà nel terzo round il bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 del seeding), a segno contro il cileno Nicolas Jarry. Eliminazione inattesa anche per Lehecka (n.27 del mondo) contro il britannico Cameron Norrie (n.91 ATP) sullo score di 2-6 6-4 6-0. Quest’ultimo se la vedrà contro con il canadese Gabriel Diallo, che ha vinto la sfida tra i lucky loser col polacco Majchrzak.

A chiudere il cerchio la vittoria del russo Karen Khachanov (n.25 del mondo) contro lo statunitense Reilly Opelka (n.103 del mondo) per 7-6 (3) 7-6 (4). Il russo affronterà l’americano Tommy Paul (n.11 del seeding), vittorioso nella sfida della sessione serale sul Centrale contro il brasiliano Joao Fonseca, piegato sullo score di 7-6 (6) 7-6 (3).