Sinner arbitro della qualificazione tra Medvedev e Fritz. Prevedibile che non faccia sconti

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis ancor prima di scendere in campo per l’ultimo match del Gruppo Ilie Nastase contro il russo Daniil Medvedev: lo statunitense Taylor Fritz ha ceduto un set all’australiano Alex de Minaur, battendo poi l’oceanico in rimonta, ed ha consegnato all’azzurro il passaggio del turno.

L’azzurro, però, non è ancora certo del primo posto nel girone: per centrare il primato, infatti, Sinner dovrà vincere almeno un set contro Medvedev. In quel caso l’azzurro, pur perdendo, sarebbe primo nel raggruppamento: Sinner, infatti, arriverebbe a 5 set vinti e 2 persi, con il 71,43% di set vinti, diventando irraggiungibile per i rivali.

Medvedev e Fritz, infatti, a parità di vittorie con Sinner, si fermerebbero a quota 4 set vinti e 3 persi, al 57,14%: in quel caso, però, lo statunitense passerebbe il turno come secondo, avendo vinto lo scontro diretto. Il russo, dunque, è spalle al muro, e deve vincere in due set contro Sinner.

Solo in quel caso, infatti, il russo con 4 set vinti e 2 persi si attesterebbe a quota 66.67%, agganciando così l’azzurro, il quale perdendo in due set arriverebbe a sua volta a 4 set vinti e 2 persi, al 66.67%: a dirimere la parità, dunque, con Fritz terzo ed eliminato, sarebbe lo scontro diretto, che sarebbe vinto da Medvedev.

Sinner, dunque, per ottenere il primo posto nel girone, deve vincere almeno un set, ed in quel caso porterebbe con sé in semifinale Fritz, mentre Medvedev per passare il turno deve per forza vincere in due set contro Sinner. Il russo, inoltre, in nessun caso potrà chiudere al secondo posto.

Infatti Medvedev potrà chiudere il raggruppamento soltanto al primo o al terzo posto, così come Fritz in nessun caso potrà vincere il girone: potrà soltanto finire secondo o terzo. Sinner, come dimostrato lo scorso anno, quando ebbe l’opportunità di eliminare Djokovic perdendo contro Rune ed arrivando secondo, invece vinse ugualmente, difficilmente farà calcoli quest’anno, puntando deciso verso il primato nel girone.