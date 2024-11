Cosa serve a Sinner per vincere il girone delle ATP Finals contro Medvedev

Jannik Sinner è ufficialmente qualificato alle semifinali delle Nitto ATP Finals 2024: sufficiente all’azzurro il primo set vinto dall’australiano Alex de Minaur contro lo statunitense Taylor Fritz, con quest’ultimo che ha poi vinto il match con l’oceanico in tre partite.

L’azzurro, in questo modo, è già certo di avere al termine del girone, anche in caso di sconfitta contro il russo Daniil Medvedev, a parità di vittorie, una percentuale di set vinti migliore di quella dello statunitense, il quale con 4 set vinti e 3 persi ha chiuso il girone al 57.14%.

Anche in caso di sconfitta in due set, infatti, Sinner con 4 set vinti e 2 persi si attesterebbe a quota 66.67%: con questa eventualità, però, l’azzurro finirebbe al secondo posto, dato che Medvedev vincendo in due set arriverebbe a sua volta a 4 set vinti e 2 persi, al 66.67%.

A dirimere la parità, in quel caso, con Fritz terzo ed eliminato, sarebbe lo scontro diretto, che nell’ipotesi in questione sarebbe vinto da Medvedev. Per centrare il primato nel girone, dunque, a Jannik Sinner servirà vincere un set contro Medvedev: in quel caso l’azzurro, pur perdendo, sarebbe primo nel raggruppamento.

L’azzurro, infatti, pur perdendo in tre partite, arriverebbe a 5 set vinti e 2 persi, con il 71,43%, mentre Medvedev e Fritz, a parità di vittorie con Sinner, si fermerebbero a quota 4 set vinti e 3 persi, al 57,14%: in quel caso, però, lo statunitense passerebbe il turno come secondo, avendo vinto lo scontro diretto.

SINNER SI CLASSIFICA PRIMO NEL GIRONE SE…