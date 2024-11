Sci di fondo, Niskanen profeta in patria nella 10 km di Ruka. Avvio difficile per l’Italia

A Ruka, in Finlandia, può esultare il pubblico di casa: il consueto opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo premia Iivo Niskanen, che vince nel proprio Paese la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli. Tra gli azzurri il migliore è Federico Pellegrino, il quale termina 15°.

Il finlandese Iivo Niskanen vince con pieno merito, dopo aver preso la testa della gara al secondo rilevamento cronometrico, posto dopo 1.5 km, per non lasciarla più fino al traguardo, aumentando via via il margine sugli avversari in un crescendo rossiniano culminato con il successo in 23’00″6.

Alle sue spalle un quintetto di norvegesi: centra la seconda posizione Harald Oestberg Amundsen, detentore della Coppa del Mondo, battuto di 12″5, mentre completa il podio Martin Loewstroem Nyenget, staccato di 14″1. Distacco doppio per Johannes Hoesflot Klaebo, quarto a 28″2, davanti ad Erik Valnes, quinto a 31″3, e Simen Hegstad Krueger, sesto a 32″8.

Il migliore degli azzurri è Federico Pellegrino, 15° a 1’02″7, ma va a punti anche Elia Barp, 34° a 1’31″6. Restano fuori dalla top 50, invece, gli altri italiani in gara: 52° Paolo Ventura a 2’03″2, 59° Simone Daprà a 2’13″9, proprio davanti a Francesco De Fabiani, 60° a 2’17″7, infine chiude 70° Davide Graz, a 2’47″5.