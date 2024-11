Therese Johaug subito sul podio al rientro in Coppa del Mondo! Ma Frida Karlsson domina la 10 km di Ruka

Si apre la stagione della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: a Ruka, in Finlandia, ad inaugurare la nuova annata del circuito maggiore è la 10 km tc femminile con partenze ad intervalli, dominata dalla svedese Frida Karlsson, ma la copertina di giornata è tutta per la norvegese Therese Johaug, seconda dopo due anni di stop. In casa Italia si registrano il 30° posto di Caterina Ganz, il 38° di Anna Comarella, ed il 50° di Francesca Franchi.

A dominare la gara è la svedese Frida Karlsson, in testa sin dal primo intermedio, che man mano incrementa il proprio margine sulle rivali e va a vincere in 25’16″2, ma la notizia di giornata è il secondo posto, al rientro dopo due anni, della norvegese Therese Johaug, che accusa un ritardo di 46″5 dalla vetta, ma batte tutto il resto della concorrenza.

A completare il podio è l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind, che paga un distacco di 54″0 dalla svedese, ma brucia di un soffio la tedesca Katharina Hennig, quarta a 55″4. Oltre il minuto tutte le altre: quinta piazza per la norvegese Heidi Weng, a 1’03″9, davanti alla svedese Ebba Andersson, sesta a 1’10″3, ed alla statunitense Jessie Diggins, vincitrice della Coppa del Mondo 2023-2024, settima a 1’13″0.

Lontane dalle prime posizioni, ma tutte nella top 50, le tre azzurre al via: 30ma posizione per Caterina Ganz, staccata di 2’22″6, 38ma piazza per Anna Comarella, attardata di 3’00″7, 50° posto, l’ultimo utile per i punti di Coppa del Mondo, per Francesca Franchi, con un gap di 3’46″1 dalla vetta.