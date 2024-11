Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Ruka. Pellegrino faro azzurro nella prima tappa stagionale

A fine mese prenderà il via la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, con la prima tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante in programma a Ruka da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre. Sulle nevi della località finlandese si disputeranno tre competizioni individuali sia al maschile che al femminile.

Nello specifico andranno in scena una 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli, poi una sprint in classico ed infine una mass start di 20 km in tecnica libera. Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato undici atleti (sette uomini, quattro donne) per l’opening stagionale della Coppa del Mondo.

A Ruka vedremo in azione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger tra gli uomini e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno in campo femminile.

Dopo l’appuntamento inaugurale in Finlandia, la Coppa del Mondo 2024-2025 si trasferirà in Norvegia e per la precisione a Lillehammer dal 6 all’8 dicembre per il secondo atto della stagione.