Le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo di sci alpino a Gurgl: Peterlini guida il gruppo, c’è Lucrezia Lorenzi

Messo in archivio l’appuntamento di Levi (Finlandia), il Circo Bianco volge il proprio sguardo a Gurgl (Austria). La tappa in terra austriaca della Coppa del sci alpino era stata giudicata a rischio per il problema delle alte temperature e le difficoltà nel preparare la pista.

La situazione però è stata gestita dall’organizzazione e alla fine della fiera, nel week end del 23-24 novembre assisteremo a quanto previsto dal programma. Saranno ancora specialiste e specialisti dello slalom a competere. Tra i pali stretti della Kirchenkar si spera che le risposte della squadra italiana siano diverse da quelle nella prima apparizione nella specialità sulle nevi finlandesi.

Parlando nello specifico della compagine femminile, si è lasciati la Black Levi con il diciassettesimo posto di Martin Peterlini come miglior risultato. Vedremo se in questa seconda uscita si farà meglio, anche per dare un segnale di vitalità in tal senso.

Oltre all’atleta citata, saranno chiamate all’appello Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e la talentuosa Giorgia Collomb, che prepareranno l’appuntamento austriaco con due giorni di allenamento in Val Senales (Bolzano) tra il 20 e il 21 novembre, come riportato dal sito della FISI.