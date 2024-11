Sci alpino, i convocati dell’Italia per Gurgl. Possibile un nuovo “Mister X”

Operazione riscatto. Dopo la debacle di domenica scorsa a Levi, con nessun atleta qualificato per la seconda manche, la Nazionale italiana maschile di slalom speciale deve necessariamente cambiare marcia in vista del secondo appuntamento stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025, in programma domenica 24 novembre a Gurgl (in Austria).

Il direttore tecnico azzurro Max Carca ha convocato per l’occasione quattro atleti: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Nei prossimi giorni potrebbe aggiungersi un eventuale quinto nome, che verrà stabilito all’ultimo momento dal DT della squadra nostrana. A Levi il “Mister X” si è rivelato poi il 23enne Tommaso Saccardi.

C’è un solo precedente per il Circo Bianco a Gurgl, che risale ad un anno fa, quando l’Austria padrona di casa monopolizzò il podio con Manuel Feller davanti a Marco Schwarz e Michael Matt. Il migliore degli italiani fu Tobias Kastlunger in 13ma posizione, mentre Vinatzer non andò oltre il 26° posto.

Il primo slalom della stagione è stato vinto con margine dal francese Clement Noel davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (leader della classifica generale di Coppa del Mondo dopo due gare complessive) e allo svizzero Loic Meillard.