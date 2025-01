Sci di fondo, Tour de Ski 2025. Fatti e cifre femminili Val di Fiemme, si passa alla fase discendente dell’appuntamento

Il Tour de Ski si trasferisce da Dobbiaco alla Val di Fiemme, dove andranno in scena le tre tappe conclusive della manifestazione. Il comprensorio sciistico situato in Trentino sarà, come sempre, il palcoscenico dell’epilogo dell’evento. Seppur controversa e chiacchierata, la Scalata del Cermis resiste a qualsiasi critica e farà calare il sipario per la XIX volta su 19!

Nel settore femminile, l’Italia non ha mai vinto in Val di Fiemme, neppure ai suoi tempi d’oro. Il miglior risultato è rappresentato dal secondo posto artigliato da Sabina Valbusa nella 15 km a skating del dicembre 1997. La veronese si classificò davanti a Stefania Belmondo, terza. I podi azzurri sono comunque parecchi, dunque meglio riassumerli in una tabella.

VAL DI FIEMME – PODI ITALIANI FEMMINILI

2^ – VALBUSA Sabina (15 km TL, 1997)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (5 km TC, Mondiali 1991)

3^ – DI CENTA Manuela (30 km TL, Mondiali 1991)

3^ – BELMONDO Stefania (15 km TL, 1997)

3^ – VALBUSA Sabina (Sprint TL, 2002)

3^ – PARUZZI Gabriella (Skiathlon, 2004)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2010)

3^ – LONGA Marianna (10 km ms TC, 2011)

Le gare programmate dal 3 al 5 gennaio 2025 sono tre. Si parte con una sprint in alternato (venerdì), si passa a uno skiathlon di 20 km (sabato) e si chiude con la Scalata del Cermis (domenica).

VAL DI FIEMME (DONNE) – I RISULTATI DEL 2024

15 km TC mass start

1) Svahn – 2) Karlsson – 3) Hennig

Scalata del Cermis (Migliori tempi)

1) Laukli – 2) H.Weng – 3) Claudel

VAL DI FIEMME FEMMINILE – I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC {Tutti i precedenti}

2003 : 1) Bjørgen – 2) Dahlberg – 3) Henkel

2013 {MONDIALI} : 1) Bjørgen – 2) Ingemarsdotter – 3) Falla

2020 : 1) Lampic – 2) Jacobsen – 3) Diggins

2021 : 1) Svahn – 2) Dahlqvist – 3) Ribom

2023 : 1) Weng L.U. – 2) Weng T.U. – 3) Myhrvold

Skiathlon {Tutti i precedenti}

2003 {MONDIALI} : 1) Smigun – 2) Sachenbacher – 3) Savialova

2004 : 1) Bjørgen – 2) Smigun – 3) Paruzzi

2013 {MONDIALI} : 1) Bjørgen – 2) Johaug – 3) Weng H.

Cermis {Ultimo decennio}

2015 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Bjørgen

2016 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Stephen

2017 : 1) Weng H. – 2) Stephen – 3) Niskanen

2018 : 1) Weng H. – 2) Stadlober – 3) Diggins

2019 : 1) Østberg – 2) Pärmäkoski – 3) Sedova

2020 : 1) Johaug – 2) Weng H. – 3) Østberg

2021 : 1) Andersson – 2) Diggins – 3) Claudel

2022 : 1) Weng H. – 2) Andersson – 3) Claudel

2023 : 1) Claudel – 2) Weng H. – 3) Laukli

2024 : 1) Laukli – 2) Weng H. – 3) Claudel