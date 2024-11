Sci alpino, Marcel Hirscher è pronto per Levi: “Una gara speciale in uno scenario unico”

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 torna in azione. Dopo il consueto antipasto rappresentato dal gigante di Soelden sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, il Circo Bianco si ripresenta al cancelletto di partenza con il fine settimana dedicato agli slalom (uno femminile e uno maschile) in quel di Levi (Finlandia).

La trasferta in Lapponia, solitamente dedicata solamente al comparto femminile, in questa occasione vedrà impegnati anche gli uomini sulla pista denominata Levi Black. Come al solito ci attende una gara assolutamente imprevedibile tra i rapid gates, come spesso sta accadendo in questa era dello sci alpino ma, ovviamente, l’attenzione si sposterà anche su Marcel Hirscher.

Il trentacinquenne austriaco, infatti, tornato a gareggiare in Coppa del Mondo dopo ben 5 stagioni, è la vera attrazione di questa Coppa del Mondo. Non sarà facile per l’austriaco (che ora, però, gareggia sotto la bandiera olandese) riproporsi ai suoi livelli stellari (8 Sfere di Cristallo) e anche l’esordio di Soelden ha fatto vedere che la ruggine, ovviamente, non manca. Gli sprazzi del fuoriclasse inizieranno a vedersi a Levi? Per il momento Marcel Hirscher ha, intanto, confermato la sua presenza allo slalom finlandese.

Per mezzo di un post sul suo profilo Instagram, infatti, il fuoriclasse austriaco ha sentenziato “Zick, Zack e direttamente a Levi”. Per lo sciatore nativo di Annaberg-Lungötz, si tornerà a fare sul serio tra i pali stretti dopo 2.072 giorni dalle finali di Soldeu del 2019. Come spiegato dai media austriaci, Marcel Hirscher si sta allenando in Finlandia da tempo. Come ogni volta sarà la FIS ad avere il potere di piazzarlo o meno al via dato che deve richiedere una wild-card ad ogni gara.

Il suo commento in vista dell’evento di Levi: “Ovviamente una gara a 135 chilometri dal Circolo Polare Artico non può attirare grandi folle, ma la natura rende speciale questo evento. Lo scenario, l’aurora boreale, il silenzio”.