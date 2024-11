Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom: Shiffrin favorita n.1, incognita sulla forma di Vlhova

Se nello slalom maschile regna l’incertezza, in quello femminile Mikaela Shiffrin occupa il ruolo della super favorita per la conquista della coppa di specialità e sarebbe la nona della carriera per la straordinaria campionessa di Vail. Lo scorso anno Shiffrin non ha davvero avuto rivali, vincendo con oltre trecento punti su tutte le avversarie e la sensazione è che anche in questa stagione il copione possa ripetersi.

L’unica che sa tenere testa all’americana tra i rapid gates è sicuramente Petra Vlhova, ma la slovacca è ancora alle riprese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione e ha deciso di saltare sicuramente il primo slalom della stagione a Levi e forse anche quello in Austria a Gurgl, tornando dunque con le gare in Nord America a Killington.

Il rischio dunque è quello che Vlhova parta già con 200 punti di divario da Shiffrin, che sicuramente è la favorita a Levi (ha già vinto sette volte) e poi successivamente anche a Gurgl. Un vantaggio che potrebbe anche essere già decisivo, anche perchè Shiffrin non gareggerà in discesa e dunque sarà super concentrata in slalom nel fare il maggior numero di punti anche in ottica classifica generale.

Chi proverà a battagliare con l’americana e Vlhova è la tedesca Lena Duerr, spesso un po’ la terza incomoda tra le due rivali. La tedesca è sicuramente un’ottima atleta, ma in carriera ha vinto solo due volte, troppo poco per provare ad ambire alla coppa di slalom. Possibili outsider possono essere le svedesi Sara Hector e Anna Swenn-Larsson, ma anche loro appaiono davvero troppo lontane da Shiffrin e Vlhova.

In questa stagione poi si rivede anche la svizzera Wendy Holdener, fermata lo scorso anno da un infortunio alla caviglia, ma per l’elvetica vale lo stesso discorso appena fatto per Hector e Swenn-Larsson. C’è poi curiosità nel vedere l’ulteriore crescita della giovane croata Zrinka Ljutic, che può anche puntare al podio della classifica di specialità, mentre in casa Austria si spera nel ritorno al vertice di Katharina Liensberger, che nell’ultima stagione si è parzialmente ritrovata. Shiffrin, però, rispetto a tutte queste rivali sembra davvero irraggiungibile.