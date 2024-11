Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom maschile dopo Levi: Sala e Vinatzer fuori dai 15

Il disastroso slalom maschile di Levi, in Finlandia, che ha visto tutti gli azzurri mancare l’accesso alla seconda manche sulla pista denominata “Black” non aiuta certo gli italiani con i pettorali di partenza in vista del prossimo slalom della Coppa del Mondo.

Restano fuori dai primi due gruppi di merito, ovvero dai primi 15, e perdono posizioni in graduatoria, sia Tommaso Sala, ora 18°, che Alex Vinatzer, ora 20°: i due azzurri potrebbero recuperare al massimo un paio di posizioni per qualche assenza, ma resterebbero sempre fuori dai 15.

Sono invece fuori dai 30 gli altri due italiani presenti nella World Cup Starting List della specialità: Tobias Kastlunger è 38°, mentre Stefano Gross è 41°. I due, che hanno soltanto sfiorato la qualificazione a Levi (33° e 31° rispettivamente), ora partiranno con pettorali ancor più alti.

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM MASCHILE

1 54063 FELLER Manuel AUT – 715 55 – 660

2 202451 STRASSER Linus GER 36 526 40 36 522

3 6190403 NOEL Clement FRA 100 397 31 100 466

4 512182 MEILLARD Loic SUI 60 409 31 60 438

5 422507 HAUGAN Timon NOR 18 450 35 18 433

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 80 359 28 80 411

7 220689 RYDING Dave GBR 15 288 22 15 281

8 511996 YULE Daniel SUI 9 288 22 9 275

9 511899 ROCHAT Marc SUI – 258 20 – 238

10 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 24 217 17 24 224

11 422732 McGRATH Atle Lie NOR 22 215 17 22 220

12 6190558 AMIEZ Steven FRA 40 183 14 40 209

13 54252 RASCHNER Dominik AUT 15 179 14 15 180

14 54444 GSTREIN Fabio AUT – 194 15 – 179

15 54320 SCHWARZ Marco AUT – 183 14 – 169

15 54093 STROLZ Johannes AUT – 183 14 – 169

17 380377 KOLEGA Samuel CRO 29 134 10 29 153

18 6291574 SALA Tommaso ITA – 158 12 – 146

19 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 32 116 9 32 139

20 6293171 VINATZER Alex ITA – 145 11 – 134

21 511983 AERNI Luca SUI – 138 11 – 127

22 54170 MATT Michael AUT 6 129 10 6 125

23 92720 POPOV Albert BUL 13 111 9 13 115

24 6531063 GINNIS Aj GRE – 115 9 – 106

25 512203 NEF Tanguy SUI 45 53 4 45 94

26 380335 ZUBCIC Filip CRO 26 64 5 26 85

27 380361 RODES Istok CRO 5 85 7 5 83

28 202520 HOLZMANN Sebastian GER – 86 7 – 79

29 511902 ZENHAEUSERN Ramon SUI 11 65 5 11 71

30 54348 PERTL Adrian AUT 16 47 4 16 59

30 194364 PINTURAULT Alexis FRA – 64 5 – 59

32 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA 50 – – 50 50

33 221223 MAJOR Billy GBR – 48 4 – 44

33 60253 MARCHANT Armand BEL – 48 4 – 44

35 422082 FOSS-SOLEVAAG S NOR 12 34 3 12 43

36 6532592 RITCHIE Benjamin USA 20 23 2 20 41

36 221236 TAYLOR Laurie GBR – 44 3 – 41

38 6293252 KASTLUNGER Tobias ITA – 42 3 – 39

39 491853 del CAMPO HERN. ESP – 34 3 – 31

40 6190543 RASSAT Paco FRA – 31 2 – 29

41 293797 GROSS Stefano ITA – 30 2 – 28

42 54630 STURM Joshua AUT 10 16 1 10 25

43 60261 MAES Sam BEL – 25 2 – 23

43 6532163 SEYMOUR Jett USA – 25 2 – 23

45 422803 SOLBERG Eirik Hystad NOR 8 13 1 8 20

46 202615 TREMMEL Anton GER – 18 1 – 17

47 103729 READ Erik CAN – 17 1 – 16

48 6532084 RADAMUS River USA – 12 1 – 11

49 502617 AX SWARTZ Fabian SWE – 11 1 – 10

50 54729 PRAMSTALLER Kilian AUT – 9 1 – 8

51 180919 HALLBERG Eduard FIN 7 – – 7 7

52 422893 BRAEKKEN Theodor NOR – 6 – – 6

52 6190909 DESGRIPPES Hugo FRA – 7 1 – 6

52 491879 SALARICH Joaquim ESP – 6 – – 6

55 6190628 ANGUENOT Leo FRA – 5 – – 5

56 390044 LAINE Tormis EST 4 – – 4 4

56 54447 RUELAND Simon AUT – 4 – – 4

58 6300451 KATO Seigo JPN – 2 – – 2