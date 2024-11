Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom femminile dopo Levi: Martina Peterlini a ridosso della top 20

Al termine dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, il primo della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, è stata rilasciata la World Cup Starting List di specialità, che andrà a determinare le fasce di merito per l’assegnazione dei pettorali di partenza della prossima gara.

In vetta c’è la vincitrice della gara di Levi, la statunitense Mikaela Shiffrin, che precede la tedesca Lena Duerr, seconda, e, nonostante sia ai box per infortunio, la slovacca Petra Vlhova, terza. Molto attardate, invece, le azzurre.

L’unica italiana nelle prime trenta posizioni è Martina Peterlini, 21ma, che potrà rientrare tra le prime 20 della prossima startlist considerando anche gli infortuni tra le atlete che la precedono in classifica. Segue Marta Rossetti, 33ma, che dovrebbe riuscire a partire nelle prime 30 nella prossima gara.

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 100 830 75 100 855

2 206355 DUERR Lena GER 60 508 46 60 522

3 705423 VLHOVA Petra SVK – 505 46 – 459

4 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 50 395 36 50 409

5 516284 GISIN Michelle SUI 7 418 38 7 387

6 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 80 325 30 80 375

7 385116 LJUTIC Zrinka CRO 40 321 29 40 332

8 506399 HECTOR Sara SWE 12 339 31 12 320

9 516562 RAST Camille SUI 45 290 26 45 309

10 516280 HOLDENER Wendy SUI 15 321 29 15 307

11 539909 MOLTZAN Paula USA 32 237 22 32 247

11 56253 HUBER Katharina AUT – 272 25 – 247

13 107798 NULLMEYER Ali CAN – 246 22 – 224

14 516528 MEILLARD Melanie SUI 36 187 17 36 206

15 56315 TRUPPE Katharina AUT 12 200 18 12 194

16 385096 POPOVIC Leona CRO 20 183 17 20 186

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR – 179 16 – 163

18 565491 DVORNIK Neja SLO 16 159 14 16 161

19 56367 GALLHUBER Katharina AUT 6 162 15 6 153

20 555072 GERMANE Dzenifera LAT 10 145 13 10 142

21 299699 PETERLINI Martina ITA 14 116 11 14 119

22 565463 SLOKAR Andreja SLO – 114 10 – 104

23 155728 DUBOVSKA Martina CZE – 113 10 – 103

24 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 26 84 8 26 102

25 198215 POGNEAUX Chiara FRA – 110 10 – 100

26 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 9 79 7 9 81

27 198176 LAMURE Marie FRA 24 60 5 24 79

28 805009 COLTURI Lara ALB – 86 8 – 78

29 507168 AICHER Emma GER 29 53 5 29 77

30 516530 GOOD Nicole SUI – 79 7 – 72

31 107747 SMART Amelia CAN 8 64 6 8 66

32 56392 GRITSCH Franziska AUT – 72 7 – 65

33 507325 OEHLUND Cornelia SWE 14 52 5 14 61

33 6295165 ROSSETTI Marta ITA – 67 6 – 61

35 6536392 HURT A J USA – 66 6 – 60

36 426193 STJERNESUND Th. NOR – 62 6 – 56

37 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 18 40 4 18 54

38 426043 TVIBERG Maria Therese NOR – 52 5 – 47

38 516504 DANIOTH Aline SUI – 52 5 – 47

40 426187 LYSDAHL Kristin NOR – 51 5 – 46

41 198177 BRECHE Clarisse FRA 22 21 2 22 41

42 198164 CHEVRIER Marion FRA – 39 4 – 35

43 6295075 DELLA MEA Lara ITA – 37 3 – 34

44 516426 STOFFEL Elena SUI – 34 3 – 31

45 56344 SPORER Marie-Therese AUT – 33 3 – 30

45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke NOR – 33 3 – 30

47 197616 ALPHAND Estelle SWE – 27 2 – 25

48 426285 MAARSTOEL Andrine NOR – 26 2 – 24

49 355061 HILZINGER Jessica GER – 16 1 – 15

50 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA – 13 1 – 12

51 56550 HOERHAGER Lisa AUT – 10 1 – 9

51 299939 LORENZI Lucrezia ITA – 10 1 – 9

53 198253 McFARLANE Caitlin FRA – 5 – – 5

53 45423 HOFFMAN Madison AUS – 6 1 – 5

55 297601 BRIGNONE Federica ITA – 4 – – 4

55 307493 ANDO Asa JPN – 4 – – 4

55 539927 LAPANJA Lila SLO – 4 – – 4

58 56217 BRUNNER Stephanie AUT – 3 – – 3

59 516560 LINGG Charlotte LIE – 2 – – 2