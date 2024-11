Sci alpino, i convocati dell’Italia per il gigante di Beaver Creek: Vinatzer guida il quartetto azzurro

Dopo le prime tre tappe della stagione andate in scena in Europa tra Austria e Finlandia, la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino si trasferisce in Nord America per un trittico di gare che spazieranno dalla velocità alle porte larghe. Nello specifico, il Circo Bianco sarà di scena tra una settimana sulla Birds of Prey di Beaver Creek per una discesa, un SuperG ed un gigante.

Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ha convocato Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle, che partiranno domani verso gli States per preparare a Copper Mountain il gigante di domenica 8 dicembre a Beaver Creek.

L’Italia proverà a raccogliere dei risultati positivi nel secondo impegno stagionale tra le porte larghe, dopo aver ottenuto due piazzamenti in top10 a Soelden. Vinatzer si era attestato in quinta piazza con una grande rimonta nella seconda manche non andando neanche troppo lontano dal podio, mentre De Aliprandini aveva archiviato una solida decima posizione.

Il quartetto dei gigantisti raggiungerà a Copper Mountain il gruppo dei discesisti, che si stanno allenando in questi giorni verso il debutto stagionale nel massimo circuito: Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti.