Sci alpino, cinque gigantisti azzurri si radunano in Val Senales dal 6 novembre

Dopo il consueto opening stagionale in quel di Soelden, è prevista una lunga attesa prima di assistere al secondo slalom gigante maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il prossimo appuntamento, per gli specialisti delle porte larghe, è fissato infatti domenica 8 dicembre sulle nevi statunitensi di Beaver Creek.

Si preannuncia dunque un importante periodo di preparazione in vista della “fase calda” dell’inverno per i gigantisti azzurri, che saranno di scena in Val Senales dal 6 al 9 novembre. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato sul ghiacciaio altoatesino Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci, reduci dagli allenamenti a Livigno e Diavolezza.

Sempre sulle nevi della Val Senales, tra il 6 ed il 10 novembre, si svolgerà anche uno stage degli atleti osservati del centro-sud con protagonisti al maschile Federico Tafuri, Duccio Tondi, Fedrico Ciuti, Bernardo Bessi, Alessandro De Fabritiis, Matteo Tortelli, Lapo Tondi, Leonardo Mari, Giona Cecchi, Lorenzo Prando, Giovanni Sentieri, Edorardo Lupoli, Tommaso Panettieri, Gianni Bondioli, Giovanni Marchesi, Francesco Merighi, Matteo Anfosso, Luca Salvadori, Giovanni Scotellaro, Riccardo Anfosso, Flavio Ferrigno, Leonardo Marra, Alessandro Montani, Mattia Ricco, Giorgio Ghiglione, Andrea Drovandi, Matteo Campani, Giovanni Costa, Edoardo Magrutti, Edoardo Paoletti, Giulio Riccitelli, Alessandro Ranalli, Alessandro Buoni, Edoardo Borgia e Roberto Benvenuti.

In campo femminile sono state convocate Isabel Sauer, Vittoria Tanti Stanghellini, Viola Montigiani, Giorgia Ercolni, Nicole Zanotti, Fiammetta Maltoni, Caterina Grassi, Laura Forti, Greta Boselli, Benedetta Baisi De Toffoli, Sofia Brizzi, Romina Chiarugi, Emma Sirelli, Adele Ciuffardi, Veronica Burchi, Sofia Mummolo, Maria Michel Giuliano, Maria Carla Ricci, Aurora Di Stefano, Dafne Colantuoni, Giulia Balduini, Vittoria Chiodi, Giorgia Pascotti, Anna Moretti, Francesca Pera, Gea Zaquini, Giorgia Leonardi, Domitilla Carli, Angelica Novelli, Elena Sofia Latini, Lucrezia Sticca, Martina Labonia, Lavinia Sambuco, Gaia Esposito, Maria Vittoria Ranalli e Michela Sarra.