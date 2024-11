Scherma, le sciabolatrici azzurre si fermano ai quarti di finale in Coppa del Mondo ad Orano

Si chiude senza acuti la prima stagionale della squadra azzurra nella prima tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orano in Algeria. Dopo una prova individuale deludente, anche nella gara a squadre l’Italia non è andata oltre i quarti di finale, concludendo al sesto posto finale.

La vittoria è andata all’Ungheria, che ha superato in finale la Polonia con il punteggio di 45-36. Due semifinali molto combattute con gli ungheresi che hanno sconfitto la Cina per 45-43, mentre i polacchi hanno battuto la Corea del Sud per 45-41. I sudcoreani si sono presi poi il terzo posto, vincendo il derby asiatico per 45-38.

Il quartetto azzurro composto da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Manuela Spica è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Corea del Sud per 45-40. Successivamente le azzurre hanno disputati gli assalti per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, battendo l’Ucraina per 45-30 e poi perdendo con la Francia per 45-33.

Il cammino delle azzurre era cominciato dagli ottavi di finale con la soffertissima vittoria sull’Azerbaigian per 45-44 con l’ultima stocca vincente di Chiara Mormile.