Scherma, Jeon Hayoung vince ad Orano. Giornata negativa per le sciabolatrici azzurre

La sudcoreana Jeon Hayoung ha conquistato la vittoria nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orano in Algeria. L’asiatica si è imposta in finale sulla spagnola Lucia Martin-Portugues con il punteggio di 15-7. Una Spagna che festeggia anche il podio di Celia Perez Cuenca, battuta in semifinale dalla connazionale per 15-5. Terzo posto anche per l’ungherese Sugar Katinka Battai, che ha perso all’ultima stoccata contro Jeon per 15-14.

Purtroppo è stata una prima stagionale deludente per le azzurre. Nessuna delle dieci italiani in tabellone è riuscita a spingersi oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale sono state eliminate Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Claudia Rotili ed Alessia Di Carlo, con quest’ultima che si è arresa all’ultima stoccata per 15-14 dalla francese Noutcha.

Un’ultima stoccata fatale anche a Michela Battiston, battuta sempre per 15-14 dalla polacca Ciesar. Eliminazione al primo turno anche per Giulia Arpino, Manuela Spica, Michela Landi e Maria Clementina Polli.

Domani l’Italia cercherà il riscatto nella prova a squadre con il quartetto composto da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Manuela Spica.