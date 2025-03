Scacchi: Bluebaum vince gli Europei 2025. Nessun italiano qualificato per la World Cup

Si sono conclusi quest’oggi gli Europei individuali di scacchi di scena a Eforie Nord, in Romania. Al termine della giornata, a condividere la prima posizione sono in tre: i tedeschi Matthias Bluebaum (patta in 5 mosse con l’azero Nijat Abasov) e Frederik Svane (gran vittoria sullo spagnolo Daniil Yuffa) e l’israeliano Maxim Rodshtein (successo sull’armeno Shant Sargsyan). La vittoria, però, non può essere assegnata a tutti e tre con 8,5/11: attraverso un complesso sistema di spareggi tecnici si va dunque a determinare in Bluebaum il vincitore davanti a Svane e a Rodshtein.

Nessun italiano si qualifica per la World Cup 2025, a seguito dei risultati di questo ultimo giorno. Primo fra tutti a determinare questa conclusione è ciò che accade a Francesco Sonis, sconfitto con il Bianco dall’ungherese Benjamin Gledura. Una partita, quella del sardo, nella quale i problemi sembrano molto relativi fino a un unico, ferale momento: quello delle mosse numero 45 e 46. In un finale di Donna, Torre e Cavallo con pedone in più per Sonis (con il Bianco), anche se non sfruttabile, prima con 45. Td1 l’italiano concede alla Torre avversaria la discesa in seconda traversa (che per il Nero, ovviamente, è l’equivalente della settima del Bianco), poi gioca 46. Cd4 che consente molto semplicemente 46… Te1+ con perdita della qualità a breve o medio termine. Di fronte a questo ci sono l’abbandono sia dell’incontro che dei sogni di New Delhi a novembre.

Non va del resto meglio neppure a Sabino Brunello, che però abbandona in modo del tutto misterioso contro l’ucraino Yuriy Kuzubov. L’italiano, con il Nero, finisce in posizione inferiore dopo 25 mosse, ed è vero che l’ultima del Bianco di Cavallo costringe il Nero in una posizione molto scomoda, ma è possibile che Brunello non abbia visto una risorsa difensiva, 25… Te6, che lo lascia ancora con speranze di quantomeno resistere e poi puntare a una parità lungo le ultime 15 mosse prima del controllo del tempo. In breve, una decisione che appare prematura e che gli costa mezzo punto almeno.

Chi conclude con una vittoria, anche se per certi versi amara visto che arriva “a buoi già scappati”, è Lorenzo Lodici, che contro il tedesco Markus Fromm si prende il punto intero in maniera del tutto pirotecnica, tra capovolgimenti di situazione e vantaggi non sfruttati o visti da entrambe le parti fino all’abbandono di Fromm, con il Bianco, alla 39a mossa. Patta Luca Moroni dopo aver rischiato non poco con il rumeno Filip Magold, mentre finisce con una vittoria con stile il torneo di Daniele Vocaturo. Il romano, con il Bianco, sfodera un gran bell’attacco contro l’arrocco del polacco Aleksander Hnydiuk tale da chiudere la pratica in 30 mosse, quelle nelle quali il Nero abbandona. Finisce con la patta anche il torneo di Michele Godena, contro la polacca Wiktoria Smietanska.

Così, dunque, chiudono gli italiani in classifica: 35° Lodici a 7/11, 39° Sonis a 7/11, 82° Sabino Brunello a 6,5/11, 94° Moroni a 6,5/11, 143° Vocaturo a 6/11, 177° Godena a 5,5/11, 280a Marina Brunello a 4,5/11 (in realtà 4,5/9 dato che ha abbandonato con due turni da giocare).

Se Bluebaum, Svane e Rodshtein portano rispettivamente a casa 20.000, 15.000 e 10.000 euro, con premi che vanno ai primi 23, ci sono anche quattro altre categoria di premi, per i quali si riportano i podi. Donne: Oliwia Kiolbasa (Polonia), Aleksandra Maltsevskaya (Polonia), Nurgyul Salimova (Bulgaria). Under 18: Yagiz Kaan Erdogmus (Turchia), Ediz Gurel (Turchia), Read Samadov (Azerbaigian), tra ‘altro 9°, 10° e 12° assoluto. Over 50: Vasyl Ivanchuk (Ucraina), Valeriy Neverov (Ucraina), Dan Zoler (Israele). Migliori rumeni: Liviu-Dieter Nisipeanu, Filip Magold, David Gavrilescu.