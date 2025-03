Scacchi: Europei, Sonis patta e spera nella World Cup, due in testa a un turno dalla fine

Manca ormai un solo turno alla fine degli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Eforie Nord, in Romania. Il torneo continentale vive ora di favori del pronostico che vanno sostanzialmente a favore di due giocatori: il tedesco Matthias Bluebaum e lo spagnolo nato russo Daniil Yuffa, che sono insieme a 8/10 (con Yuffa in grado di battere il norvegese Aryan Tari e toglierlo dalla corsa per la vittoria). A mezzo punto di distanza, però, c’è un gruppo molto ampio con gli armeni Gabriel Sargissian e Shant Sargsyan, l’azero Nijat Abasov (in gran risalita), l’israeliano Maxim Rodshtein, il sorprendente giovane turco Yagiz Kan Erdogmus e l’ungherese Gergely Kantor.

In casa Italia, Francesco Sonis spera ancora nella World Cup dopo la patta con il tedesco Alexander Donchenko, al termine di una partita che dura 64 mosse e nella quale i due, nel mediogioco, trovano alcune interessanti mosse uniche che consentono loro di togliersi da possibili pericoli. Per l’italiano ora è 7/10 e, nel gruppo di circa 20 scacchisti che si trovano con lo stesso punteggio, il suo posto è il 21°, fuori di uno dalla quota che porta a giocare la World Cup, riservata ai primi venti (anche se potrebbe esserci qualche posto di riserva che entra a seguire).

Un discorso, questo, dal quale esce Lorenzo Lodici, malamente sconfitto in 52 mosse dall’azero Read Samadov; si tratta del secondo ko consecutivo, che lo fa scendere drasticamente in classifica (nel gruppo a 6) dopo aver disputato un torneo di grande valore. Chi, invece, sale a 6,5/10 e può addirittura puntare qualche speranza di World Cup è Sabino Brunello, che dopo l’apertura (una Siciliana Lowenthal) sfrutta una grave inesattezza dell’avversario, l’armeno Hayk Yeritsyan, e nel giro di poche mosse guadagna la qualità (Torre per Cavallo) mantenendo poi il vantaggio e chiudendo in stile in 55 mosse.

Anche per Luca Moroni (6/10) arriva una bella vittoria, di brillantezza, contro il tedesco Marco Dobrikov, che perde due pedoni nel corso delle 26 mosse nelle quali si certifica la vittoria del classe 2000 di Desio. Daniele Vocaturo (5/10) , invece, cade vittima di un attacco molto forte del polacco Jakub Fus e subisce un’altra sconfitta in questo che non è decisamente stato il suo torneo. Michele Godena (5/10), invece, in una partita nella quale lui e il rumeno Alexandru Manea finiscono a corto di tempo già dopo 14 mosse, non veder per due volte una continuazione di vantaggio e, alla 22a, compie un errore madornale con il quale semplicemente perde la Torre per il Cavallo e non si riprende più.

Capitolo ultimo turno: i due leader non si affronteranno tra di loro perché l’hanno già fatto al settimo turno (e ha vinto Yuffa). Per lo spagnolo c’è il tedesco Frederik Svane, per Bluebaum invece c’è Abasov, che di tutti è quello che può ancora piazzare una zampata non da poco. Per Sonis impegno complicato con l’ungherese Benjamin Gledura, ma non si può sperare in qualcosa di soft a questo punto se si vuole la World Cup. Sabino Brunelo ritrova l’ucraino Yuriy Kuzubov, da cui fu sconfitto nell’edizione del torneo continentale di tre anni fa. Lodici trova il tedesco Marius Fromm, Moroni il rumeno Filip Magold. Infine, per Vocaturo il polacco Aleksander Hnydiuk e per Godena la polacca Wiktoria Smietanska. Non è più accoppiata Marina Brunello perché ha abbandonato la competizione, che chiuderà con 4,5 punti.