Salto con gli sci: Jan Hoerl guida in qualificazione a Lillehammer, degli azzurri avanza solo Cecon

Seconda gara del fine settimana, a livello individuale, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di salto con gli sci a Lillehammer. Per adesso, il discorso delle qualificazioni sembra un po’ il terreno di caccia di Jan Hoerl, visto che l’austriaco comanda con 142.6 dopo averlo già fatto nella precedente evenienza.

Dietro di lui ci sono diverse variazioni rispetto a quanto accade normalmente. Non si parla chiaramente dei due successivi posti, che toccano a Kristoffer Eriksen Sundal (138.1) e Daniel Tschofenig (136.6). Ma, al di là del norvegese e dell’austriaco, e anche dell’altro norge Marius Lindvik quarto a 135.2, un nome che non capita spesso da queste parti è quello di Artti Aigro. L’estone, pur se ottimo saltatore, raramente lo si vede in quinta posizione, in questo caso a 131.4.

Sesto l’austriaco Manuel Fettner a 130.6, mentre il ruolo di sorpresa di oggi ce l’ha l’americano Kevin Bickner, che raccoglie un gran settimo posto a 130.5 (saltando 128.5 metri). Chiude alle sue spalle il tedesco Stephan Leyhe, a 129.7; precede di quattro decimi di punto lo sloveno Timi Zajc e di sei l’altro USA Tate Frantz.

Degli italiani riesce a superare la qualificazione solo Francesco Cecon, 32° a 106.5 con un buon salto da 120.5 metri (va detto che rischia di “saltare” anche Markus Eisenbichler, e il tedesco non è proprio l’ultimo arrivato). Out Alex Insam e Andrea Campregher, rispettivamente 58° e 62° a 74.5 e 48.5.