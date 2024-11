Roberto Piccoli decide la sfida tra Cagliari e Verona: sardi vittoriosi di misura nel 14° turno di Serie A

Vittoria del Cagliari all’Unipol Domus contro il Verona, nell’anticipo del quattordicesimo turno del campionato di calcio di Serie A. I sardi si sono imposti 1-0 nella sfida, trovando il gol al 75′ con il solito Roberto Piccoli (quarta marcatura stagionale).

La squadra di Davide Nicola ha suggellato un’ottima prestazione con un successo nello scontro diretto. Verona, per contro, ha dovuto fare i conti con una sterilità offensiva che si protrae. Rossoblu che salgono quindi a quota 14 punti (12° posto) in classifica generale, mentre i gialloblu rimangono a 12 (16° posto).

PRIMO TEMPO – Nicola punta sul doppio centravanti, con Lapadula al fianco di Piccoli. Luvumbo e Zortea sulle fasce, mentre Marin e Makoumbou sono in mezzo. Ancora Sheri in porta. Zanetti risponde con un 4-2-3-1: gioca Coppola in difesa al fianco di Magnai; Serdard in mezzo con Belahyane; a trequarti Livramento, Suslov e Lazovic a sostegno di Tengstedt. Parte forte la formazione scaligera: ci prova dopo 2′ Tengstedt, ben innescato da Suslov. La conclusione di testa termina di poco a lato. I padroni di casa rispondono con Mina: spizzata di Zappa su cross di Marin e inserimento coi tempi giusti del centrale colombiano che con il piattone non inquadra di pochissimo lo specchio della porta al 7′.

Un minuto dopo ancora i rossoblu pericolosi: cross di Augello e stacco imperioso di Piccoli che però non trova la precisione nel girare verso la porta difesa da Montipò. Cagliari decisamente più convincente e al 33′ altra opportunità: Lapadula si libera alla perfezione in area e colpisce di testa dopo il cross di Augello. Decisivo l’intervento in chiusura di Coppola. Un minuto dopo, chance colossale per i sardi: Zappa di testa inquadra la porta da posizione molto ravvicinata e Montipò si esalta. Al 41′ i gialloblu tornano a farsi vedere in avanti e Tengsted, abile a sgusciare tra le maglie della difesa del Cagliari, conclude senza trovare per pochissimo la porta. Nel recupero, opportunità clamorosa per gli ospiti: dribbling di Bradaric, assist al bacio per Lazovic che però sbaglia incredibilmente a porta praticamente vuota.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i padroni di casa provano a intensificare ulteriormente la loro azione offensiva e al 59′ uno scatenato Augello rientra sul destro e crossa per Luperto, bravo nella spizzata, ma è decisivo l’intervento di Magnani. Spinge la formazione di Nicola e al 75′ c’è il gol del vantaggio: splendida azione dei cagliaritani con Makoumbou bravissimo a trovare Felici, che a sua volta libera Piccoli e da posizione favorevole l’attaccante non può sbagliare. All’80’ il Verona reagisce e si costruisce la chance per pareggiare: pallone fantastico confezionato da Kastanos per Serdar, conclusione istantanea e bravissimo Mina a ribattere con Sherri praticamente battuto. All’89’ gli uomini di Nicola vanno vicinissimi al raddoppio: Viola tira di sinistro, Montipò respinge e la palla arriva a Obert, conclusione con diverse deviazioni e palla che si stampa sul montante. Dopo 5′ c’è il fischio finale che sancisce l’1-0 in favore dei sardi.