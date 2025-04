Lo sport italiano si ferma per i funerali del Papa

Lo sport italiano si ferma sabato 26 aprile. Questo è quanto è stato deciso in corrispondenza della giornata in cui ci saranno i funerali di Papa Francesco. Il compianto Pontefice, scomparso ieri mattina, riceverà l’ultimo saluto a Piazza San Pietro nel giorno citato (alle ore 10.00). Il Governo per questo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da oggi.

A tal proposito, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri di stamane, ha annunciato: “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno“. Di conseguenza sono rinviate a data da destinarsi le seguenti partite:

Inter vs Roma;

Como vs Genoa;

Lazio vs Parma.

Gli incontri, invece, della 34ª giornata in programma domenica 27 aprile si svolgeranno regolarmente. È da capire quali saranno le soluzioni alternative. In particolare, il match tra Inter e Roma è importante per quello che sono gli obiettivi delle due formazioni: i nerazzurri in lizza per lo Scudetto col Napoli; i giallorossi impegnati nella ricorsa per un posto in Europa League.

Verosimilmente, si può pensare che il confronto menzionato e Como-Genoa slitteranno a domenica 27, mentre la sfida dell’Olimpico di Roma possa disputarsi lunedì 28. Giova ricordare che i nerazzurri saranno attesi anche alla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona mercoledì 30 aprile in Spagna. Nella stessa giornata di sabato sono previsti anche due match di Serie B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo ) e l’ultima giornata della Regular Season del girone C della Serie C.

Ad annunciare lo stop di tutte le discipline sportive sabato 26 è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Il CONI invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice“.